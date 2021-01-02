بعدما طالبت بمعاقبته.. رانيا يوسف تهنئ مذيع حلقتها الجريئة

علاقات و مجتمع

كشف نزار الفارس، مذيع حلقة الفنانة رانيا يوسف، الشهيرة، والتي اُذيعت أمس عن رد فعل الفنانة عقب الحلقة الجريئة.

وقال لـ«هن»: «الحلقة عجبتها جدا، وهنتها بمناسبة رأس السنة، وهي كمان هنتني وعجباها الحلقة جدا».

يأتي ذلك بعدما طالبت الفنانة خلال الأيام الماضية معاقبة المذيع بسبب سؤاله الجريء عن «مؤخرتها» مؤكدة أنها تفاجأت بالسؤال، ما دفعها للرد بهذه الطريقة لمحاولة تهدئة الموقف، مطالبة بمعاقبته لانه هو من استفزها، حتى هاجمها البعض بسبب إجاباتها المثيرة للجدل.

رانيا يوسف تثير الجدل

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل، من خلال البرومو التشويقي للحلقة، بعد تصريحها الجريئة حول إبراز مفاتنها، مؤكدة أنها مميزة عن باقي الفنانات، وسرعان ما انتشر المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما استشهدت بآية قرآنية حول إبراز تلك المفاتن، قائلة: «عندي حاجة حلوة اخبيها ليه، اما بنعمة ربك فحدث»

وأكدت الفنانة خلال الحلقة عن تعرضها لوقائع تحرش مطالبة بإخصاء المتحرشين وعقوبتهم.

كما أشارت إلى العديد من المواقف الصعبة والقاسية التي مرت بها في حياتها، وتحدثت عن تجربة زواجها من شاب اصغر منها انتهت بالطلاق، كما تحدثت عن تخرجها من مدارس راهبات، ومدى تأثيرها عليها في حياتها، وتطرقت إلى الحديث عن ملابسها، مؤكدة أنها لا تتعمد الإثارة أو تصدر التريند.

الجدير بالذكر أن الحلقة، عُرضت أمس وحققت صدى واسع وانتشار كبير بسبب جراءة الأسئلة وإجابات الفنانة.