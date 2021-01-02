سيدة تروي رحلتها مع إدمان الكحول: غير ملامحي بالكامل وكرهت حياتي

لايف ستايل

شاركت سيدة بريطانية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجربتها في التخلي عن تأثير الكحول لمدة شهر واحد، وتأثيره على بشرتها، ومدى تحول ملامحها بشكل كامل، أثار دهشة الكثيرين.

وكانت السيدة المدعوة جينيفر باكر، البالغة من العمر 38 عاما، رغبت في مشاركة تجربتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنقل تجربتها الإيجابية لمدمني الكحول حول العالم، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتعيش «باكر»، بصحبة زوجها ويل صاحب الـ38 عاما، الذي يعمل في البورصة، وأطفالها الأربعة، ومن أجل حفاظها على أسرتها، قررت الأم الإقلاع عن إدمانها الشديد للكحول، والذي كان له تأثيراته على صحتها وبشرتها بشكل خاص.

وقالت الأم البريطانية، إنها كانت تتناول كؤوسا من الكحول بشراهة في كل ليلة، دون انتظام، وهو ما أحدث أضرارا كبيرا على بشرتها، وعند اتخاذها خطوة الإقلاع بدأت بشرتها في التحسن بشكل ملحوظ.

واستطردت الأم البريطانية، موضحة أنها كانت تشعر بالخمول بشكل كبير، والخجل من التعامل مع الآخرين، فضلا عن تعرضها للكوابيس والأحلام السيئة بصورة مستمرة، وظهور الهالات السوداء أسفل عينيها.

وتقول «باكر»: «إدماني للكحول جعلني أشعر بالسوء تجاه نفسي، وكانت بشرتي دائما حمراء، وكرهت حياتي، وشعرت بالتقصير تجاه زوجي وأولادي، فكنت بحاجة للتخلص من تلك الحياة المزعجة، وبالفعل استطعت، وأصبحت كثيرة الثقة في نفسي، وتهيج بشرتي اختفى تماما».

أضرار تناول الكحول على البشرة

ومن جانبها، كشفت الدكتورة صوفي شوتر، أخصائية الأمراض الجلدية في أحد مراكز التجميل بالعاصمة البريطانية لندن، كيفية تأثير الكحول على بشرة متناوله، فمن بين أضراره:

- جفاف البشرة، وجعلها شاحبة.

- سرعة تكسير الكولاجين ما يتسبب في ظهور ملامح التقدم في العمر بشكل أسع على الشخص.

- توسيع الأوعية الدموية بصور كبيرة، ويكونون أكثر عرض لتوسيع الشعيرات الدموية في الوجه.

- زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، مما يجعل، مما يجعل ألياف الكولاجين والإيلاستين في البشرة هشة ويصبح الجلد باهتًا وشاحبًا.