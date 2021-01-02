من «العجلة» لـ«ويجز».. روبي تتصدر المشهد برقصة جديدة بعد 17 عاما

لايف ستايل

بسبب رقصاتها المختلفة، اعتادت الفنانة روبي على تصدر المشهد، فعلى الرغم من مرور 17 عاما من اشتهارها لأول مرة بكليب أغنية «ليه بيداري» والرقصة الشهيرة التي ادتها خلاله على الدراجة، تصدرت الفنانة روبي المشهد مجددًا، مع دخول العام الجديد 2021، بسبب تأديتها لرقصة أخرى، مع المطرب ويجز، خلال استضافتهما ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، أثناء احتفالات رأس السنة.

أغنية ليه بيداري

هي ثاني أغنيات روبي، بألبوم «ابقى قابلني»، وتم عرض الكليب الخاص بها في يناير عام 2004 والذي اشتهر فيما بعد بـ«كليب العجلة»، حيث حققت الأغنية نجاحا غير مسبوقٍ للفنانة، وأثار ضجة كبيرة حين عرضه، بسبب رقصة روبي الشهيرة به، والتي اتسمت بجرأتها، أثناء رقصها فوق دراجة رياضية، وكان الكليب من إخراج شريف صبري.

عقب نجاح الكليب، توالت أعمال روبي الغنائية، حيث قدمت العديد من الكليبات فيما بعد، من بينها «يا الرموش».

رقصة روبي وويجز في «صاحبة السعادة»

ومع الساعات الأولى من استقبال العام الجديد 2021، تصدر اسم الفنان روبي محركات البحث، عقب ظهورها في حلقة الاحتفال برأس السنة، إذ أشعل حضورها الأجواء، وخاصة بعد تأديتها لإحدى الرقصات أمام المطرب ويجز، على أنغام أغنيته الشهيرة «باظت».

وخلال الحلقة، ظهرت روبي، بفستان أسود بسيط ذو نقاط بيضاء، وطويل أسفل الركبة، واعتمدت تسريح الشعر الانسيابي، والماكياج الهادئ.

أبرز المعلومات عن روبي

- اسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق.

- من مواليد عام 1981.

- جاء أول ظهور فني لها بأفلام «فيلم ثقافي»، و«سكوت حنصور».

- جاءت انطلاقتها الغنائية وشهرتها عقب عرض كليب «ليه بيداري» عام 2004، بسبب جرأتها خلاله.

- ومن ثم توالت أعمالها الفنية ما بين السينما والدراما، والتي من بينها، «الوعد»، «الحرامي والعبيط»، «الشوق»، «سجن النسا»، «بدون ذكر أسماء».