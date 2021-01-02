ينشط الجهاز العصبي ويسكن الآلام.. تعرف على فوائد البكاء

صحة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص يبكون سواء كانوا صغارًا أو كبار، تتساقط الدموع من الجميع سواء بكاء طفلًا يريد تلبية احتياجاته الفسيلوجية أو الإبلاغ عن مرض، ولاسيما النساء اللاتي تكثر من البكاء بسبب طبيعتها العاطفية التي تجعلها تتأثر بالأحداث مقارنة بالرجل.

ورغم إسراف النساء في الدموع إلى أن الأغلبية منهن يجهلن أن هناك فوائد معينة تعود للجسم عند البكاء وإسراف الدموع، وذلك بحسب ما نشره موقع "رامبلر" الطبي في تقرير له.

أنواع الدموع

وجاء في التقرير أن هناك أنواع مختلفة من الدموع، وتختلف الفوائد التي يكتسبها الجسم بحسب كل نوع من أنواعها، منها: الدموع العاطفية والدموع القاعدية أو غير المرئية والدموع الانعكاسية أو المرئية والتي تؤدي كل منها وظيفة معينة وفوائد مختلفة وهي:

فوائد الدموع

الدموع العاطفية التي ترتبط بشكل خاص بالمشاعر، تحتوي هذه الدموع على العديد من الببتيدات التي تؤثر على الجسم كمهدئ ومسكن للآلام.

وقد ثبت الدراسات العلمية أن هذا النوع من الدموع ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن الراحة والاسترخاء.

وهناك الدموع القاعدية أو غير المرئية، والتي تكون موجودة في العين بشكل دائم، وتساعد على بقاء العين رطبة وحمايتها من الجفاف.

في حين أن الدموع الانعكاسية أو "المرئية"، تمنع البكتيريا من دخول الجسم بالإضافة إلى تحذير العين من دخول أي ضرر محتمل فيها، كوجود التهاب معين، ويتشكل هذا النوع من الدموع لأسباب كثيرة وعديدة، على سبيل المثال عند تقطيع البصل أو بسبب العوامل الجوية كالرياح.

ويشار إلى أن الدراسات العلمية أثبت أن أثناء البكاء المطول، يتم إفراز الأوكسيتوسين والإندورفين، مما يسهم في رفع الحالة المزاجية بعد ذلك، وهذا ما يفسر أنه في العديد من الحالات يبدأ الشخص بالضحك بعد البكاء.