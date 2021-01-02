«بنات تشرف مصر».. شعار مسابقة ملكة جمال الأناقة في عامها السادس

لايف ستايل

للعام السادس على التوالي، تقام مسابقة «Miss elegant»، ملكة جمال الأناقة، والتي أسسها محمود نجاح، والتي من أهم شروطها إتقان المهارات اللغوية واللباقة، والقدرة على التحدث أمام العامة بأسلوب لائق، ومستوى دراسي جامعي، وأعمارهن لا تتعدى الـ 27 عاماً، بالإضافة إلى الطول والوزن المناسبين.

تقدم للمسابقة 1800 فتاة، عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وتم تصفيتهن إلى 70 متسابقة فقط ممن تنطبق عليهن الشروط: «المسابقة هدفها أننا نخرج دفعات من البنات قادرة أنها تتكلم وتمثل مصر قدام الجميع والمسابقة مش زي ما متخيل ناس كتير أنها قايمة على جمال الشكل والجسم، ده مش حقيقي المهم جمال الروح وكم المعلومات العامة اللي تقدر تفيد بها غيرها»، بحسب «محمود».

المقابلات تمت على مدار يومين بتخصيص ساعة لكل 10 متسابقات فقط حفاظا على صحة كل متسابقة وأسرتها التي كانت تحضر معها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كانت المقابلة تتم باللغتين العربية والإنجليزية والحضور بالكمامات.

ومن ضمن فاعليات الماسبقة، تم عمل جلسة تصوير للمتسابقات الفائزات في التصفية الأولى بواقع 6 متسابقات في كل جلسة، ومن المقرر أن تجرى التصفية الثانية 6 فبراير المقبل، وسيتم اختيار 15 أو 20 متسابقة على الأكثر، في حين تقام فعاليات حفل الختام في 6 مارس المقبل لاختيار ملكة جمال الأناقة وأربع وصيفات بالإضافة إلى خمسة ألقاب شرفية ليصبح عدد الفائزات في حفل الختام 10 متسابقات من اختيار لجنة تحكيم جاري اختيارها.

ويشار إلى أن ملكة جمال الأناقة miss elegant، من المسابقات التي تتربع على عرش ملكات الجمال في مصر وصولاً إلى العالمية، ومن شروط المسابقة ألا يقل الطول عن 165سنتيمترا، وتتراوح أعمارهن بين 17 و27 عاماً، ويكون الوزن مناسب مع الطول وفقاً للمعايير الدولية.

ويقول «محمود»: «من بين الشروط أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية وتجيد اللغة الإنجليزية ولديها مشروع تسعى إلى تحقيقه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية وحسنة المظهر وتتميز باللباقة وتجيد الحديث ونشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وغير متزوجة».