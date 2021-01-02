كورونا اليوم.. عرض خطير بعد التعافي.. ومفاجأة بشأن اللقاحات والسلالات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ مرور حوالي عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن اللقاحات والسلالات الجديدة

مع تحور فيروس كورونا وظهور أكثر من سلالة جديدة، يخشى العلماء من أن اللقاحات التي يجرى العمل عليها لن تكون مفيدة، ولكن يبقى السؤال.. هل يمكن تعديل لقاحات كورونا للتعامل مع المتغيرات الجديدة للفيروس؟، هذا ما تكشفه صحيفة "THESUN" البريطانية.

وكشف أندرو بولارد، البروفيسور الرئيسي المسؤول عن لقاح أوكسفورد، أنه يمكن "تعديل" لقاحات كوفيد-19 للتعامل مع أنواع جديدة من الفيروس، لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن اللقاحات لن تعمل ضد أي طفرة جديدة.

عرض خطير بعد التعافي

كشف تقرير حديث نشرته صحيفة New York Times ، عن تعرض الأفراد المصابين بفيروس كورونا إلى مشاكل نفسية وعقلية، حتى بعد تعافيهم من إصابتهم، حيث أشار إلى أنهم قد يعانون من أعراض ذهنية شديدة حتى بعد التعافي من العدوى، كما زعم التقرير أن العديد من المرضى، بمن فيهم أولئك الذين تم إدخالهم المستشفى أبلغوا عن تعرضهم لأعراض ذهنية شديدة.

ماذا يعني ظهور أعراض ذهنية؟

الذهان هو حالة طبية يعاني فيها الفرد من ضعف علاقته بالواقع، وهذا بدوره يؤدي إلى اضطرابات عقلية يمكن أن تؤدي إلى الهلوسة والأوهام، قد يطور الشخص المصاب بالذهان أفكارًا تتعارض مع الواقع وقد تدفعه إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها عوامل خطر عالية.

تأثير جديد على الدماغ يثير ذهول العلماء

اكتشفت مجموعة من العلماء، خلال دراسة عن تأثير فيروس كورونا على الدماغ، وجود علامات تلف ناتج عن ترقق وتسرب الأوعية الدموية.

لكن هؤلاء العلماء، من معهد الصحة الوطني الأمريكي، لم يشاهدوا أي علامات على وجود SARS-CoV-2 في عينات الأنسجة، مما يشير إلى أن الضرر لم يكن بسبب هجوم فيروسي مباشر على الدماغ، وقالت الدراسة، التي نشرتها مجلة New England Journal of Medicine، إن العلماء وجدوا أن دماغ المصاب بفيروس كورونا، قد يكون عرضة لتلف الأوعية الدموية الدقيقة، وفقا لروسيا اليوم.

الصحة العالمية تدرج لقاح فايزر ضمن لقاحات الاستخدام الطارئ

أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح شركتي فايزر وبيونتك المضاد لفيروس كورونا ضمن قائمتها للقاحات الاستخدام الطارئ.

وقالت المنظمة إن الخطوة تفتح الباب أمام الدول للتعجيل بالموافقة على استيراد اللقاح وتحصين مواطنيها ضد الوباء، بحسب رويترز.