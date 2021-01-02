أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. التزم بهذه العادة لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

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تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر عدم غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها

عادة قد لا ينفذها الجميع بشكل جيد، وهي غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها، قد يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات في زمن كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

غسل الخضروات والفاكهة بالماء جيدا قبل تناولها، للتأكد من طرد الفيروسات.