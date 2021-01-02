هل يمكن تعديل لقاحات كورونا للتعامل مع السلالات الجديدة؟.. طبيب يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تحور فيروس كورونا وظهور أكثر من سلالة جديدة، يخشى العلماء من أن اللقاحات التي يجرى العمل عليها لن تكون مفيدة.

ولكن يبقى السؤال.. هل يمكن تعديل لقاحات كورونا للتعامل مع المتغيرات الجديدة للفيروس؟، هذا ما تكشفه صحيفة "THESUN" البريطانية.

وكشف أندرو بولارد، البروفيسور الرئيسي المسؤول عن لقاح أوكسفورد، أنه يمكن "تعديل" لقاحات كوفيد-19 للتعامل مع أنواع جديدة من الفيروس.

وقال البروفيسور إنه "من الممكن تمامًا" تكييف الوخز لحماية الناس من سلالات أخرى.

لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن اللقاحات لن تعمل ضد أي طفرة جديدة.

يأتي ذلك بعد ظهور سلالة جددة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، حيث حذر العلماء من أنها أكثر عدوى ويمكن أن تنتشر بسرعة أكبر.

وأشاد البروفيسور بولارد بتطوير لقاح أكسفورد والموافقة عليه باعتباره "انتصارًا مطلقًا للتعاون الأكاديمي".

وأضاف: "هذه حقًا لحظة رائعة في عام صعب، وبالتأكيد لحظة هنا في أكسفورد، في الجامعة، للاعتزاز بفريقنا لهذا الإنجاز المذهل في العلوم والبحوث السريرية خلال على مدار العام ".

وواصل البروفيسور: "هذا العام مع انتشار الوباء كان بمثابة عاصفة ثلجية، لقد كنا نكافح حقًا، وأعتقد أننا الآن لدينا بعض الراحة مع هذه الأخبار السارة، وربما بعض الأمل في المستقبل."

تغيير قواعد اللعبة

من جانبه قال أندرو هايوارد،عضو في المجموعة الاستشارية الحكومية البريطانية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة إن الموافقة على لقاح أكسفورد أسترا زينيكا "يغير قواعد اللعبة" ضد كورونا، وقد جاء في الوقت المناسب.

وأضاف: "نحن نواجه موقفًا صعبًا للغاية مع تغيير تدريجي في قابلية انتقال الفيروس، مما يعني أننا بحاجة إلى تغيير تدريجي في استجابتنا له وصنع اللقاحات مع ظهور سلالات مختلفة، أعتقد أننا في سباق مع الفيروس، ونحن بحاجة إلى إبطاء الفيروس قدر الإمكان بينما يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس."