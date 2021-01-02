إطلالات عصرية من فرح مراد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - فرح مراد، عارضة أزياء لبنانية الأصل تعمل في مجال الموضة والأزياء، كما شاركت في بعض المهرجانات الفنية المعروفة، وفي برنامج تحدي الفاشينيستا، ويتابعها على إنستجرام ١٦٥ ألف متابع، وذلك لكونها من الشخصيات التي تحرص على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها التي تواكب بها خطوط الموضة بشتى أشكالها، كما أنها تحرص على الظهور في كل مرة بشكل مختلفة وجذاب، لذا رصدنا لكنّ اليوم أبرز إطلالاتها؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



إطلالة مميزة مواكبة للموضة من فرح مراد

إطلالة مميزة مواكبة للموضة من فرح مراد



تعتمد فرح مراد على التنسيقات المميزة والمواكبة للموضة بشكل كبير، لذا أطلت ببلوزة من الريش الزهري مع بنطلون شيفون كشكش مصمم بعدة طبقات ليمنحها لمسة جريئة وعصرية، ويعكس أسلوبها المميز في اختيار الأزياء، وزينت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج أنثوي بدرجات اللون الزهري.

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البدلة الرسمية بأسلوب عصري من فرح مراد

البدلة الرسمية بأسلوب عصري من فرح مراد



لخيار رسمي بأسلوب عصري، نسقت فرح مراد بليزر وبنطالًا باللون الخردلي مع بلوزة لامعة باللون الأسود لخيار مناسب للسجادة الحمراء، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مفتوح باللون الأسود وحقيبة متوسطة الحجم.



تنسيقات أنثوية للتنورة بأسلوب فرح مراد

تنسيقات أنثوية للتنورة بأسلوب فرح مراد



تفضِّل فرح مراد اعتماد الإطلالات الناعمة والأنثوية عند تنسيق التنورات، لذا ظهرت بتنورة عالية الخصر باللون الأخضر مصممة بخطوط طولية مع بلوزة سوداء بصيحة الكتف الواحد، وجملت مظهرها بحزام أسود للخصر، وإكسسوار شعر لرفعه بالكامل للوراء، وفي الإطلالة الثانية ارتدَتْ بلوزة بيضاء مصممة بمثلث أسود في الجانبين مع تنورة سوداء لامعة مصممة بقماش شفاف من المنتصف، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض رياضي للمسة كاجوال مميزة.

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خيارات الجينز من فرح مراد



خيارات الجينز من فرح مراد



الجينز قطعة عملية ومميزة تفضلها الكثير من الشابات بمختلف أعمارهن، لذا اختارت فرح مراد بنطلونات الجينز الأزرق مع البلوزات السوداء المختلفة لمظهر حيادي كاجوال، ففي إطلالة شتوية تأنقت ببلوزة من الصوف الأسود مصممة بطريقة محتشمة، وأكملتها بإكسسوارات ذهبية وسوداء، وفي خيار صيفي لجأت لبلوزة مصممة بأكمام عريضة من علامة نايك، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل لخيار مناسب للشابات.



فرح مراد بإطلالة رياضية

فرح مراد بإطلالة رياضية



لزي رياضي أنيق، تزينت فرح مراد ببلوزة سوداء تقليدية مع بنطال سماوي مزين بتداخلات القماش الأصفر والزهري والأبيض بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض من علامة أديداس لخيار مناسب للشابات.

تشارك فرح مراد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المختلفة، كما تميل للمشاركة في عروض الأزياء وجلسات التصوير المختلفة وبرامج الموضة، ولاهتمامها الكبير في هذا المجال وحرصها على تقديم الكثير من الإطلالات الجذابة، فقد استوحينا لكُنّ الخيارات السابقة.

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