إطلالات كاجوال من نجوى كرم في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - تشارك الفنانة نجوى كرم جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"، العديد من الصور لإطلالاتها المختلفة. ولتألقها الدائم، فقد رصدنا لكُنّ اليوم أبرز إطلالاتها الكاجوال لعام ٢٠٢٠، فاستوحين منها ما يناسب مشاويركن.

نجوى كرم بالبنطلونات الواسعة

نجوى بالبنطلون الواسع



تألقت نجوى كرم بالبنطلونات الواسعة بشكل كبير لهذا العام، ومن أبرز خياراتها ارتدَتْ بنطالًا واسعًا أزرق مزينًا بحزام أسود للخصر مع بلوزة بيضاء بأكمام واسعة لزي عملي ناعم، وأطلت في خيار صباحي ببنطال أبيض واسع مع قميص أزرق وحزام ذهبي للخصر، ولخيار شتوي بالبنطال الواسع ظهرت نجوى بإطلالة أحادية باللون الأبيض مكونة من بنطال واسع وبلوزة صوفية مع بليزر عصري.

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تنسيق التنورة بأسلوب نجوى كرم

اطلالة شبابية بالتنورة من نجوى كرم



تفضِّل نجوى كرم ارتداءَ التنورة القصيرة بأساليب مختلفة، لذا نسقت تنورة حمراء قصيرة مع بلوڤر أسود مزين بالأحمر والأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب أسود، وتجملت في إطلالة أخرى بتنورة بيضاء مطبعة بالأسود مع قميص أسود من الساتان المزين بأكمام واسعة من الدانتيل مع بوت أسود من الجلد.

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إطلالات نجوى كرم بالجمبسوت

جمبسوت عملي من نجوى كرم



للجمبسوت شعبية واسعة لدى النجمات، حيث يُبرز طولهن ويمنحهن إطلالة رشيقة، لذا تأنقت نجوى كرم بجمبسوت كاروهات باللونين الأسود والأبيض، ومصمم بحزام للخصر وبقَصَّة عصرية في الجزء العلوي، واختارت في إطلالتها الثانية جمبسوت من الجينز المصمم بأكمام مكشوفة الأكتاف، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات بيضاء لخيار مناسب لكل المشاوير.

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إطلالات كاجوال يومية من نجوى كرم

اطلالة كاجول باسلوب كلاسيكي من نجوى كرم



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات اتباع تنسيقات نجماتهن المفضلات في إطلالاتهن اليومية المختلفة، فيمكن لنجوى كرم أن تلهمك عدة خيارات؛ حيث ارتدَتْ بنطالًا من الجلد الأحمر المصمم بطبعات جلد الثعبان مع قميص أسود كلاسيكي وبوت أسود، وزينت الإطلالة بأساور فضية مختلفة، ولخيار آخر أطلت ببنطال وبلوزة باللون الزهري مع حذاء بكعب بدرجة فاتحة من الزهري لخيار أنثوي ناعم، وظهرت في الإطلالة الثالثة ببنطال أسود بكاروهات فوشيا مع قميص فوشيا مزين بطيات صغيرة من الخيوط لزي عملي بأسلوب عصري.