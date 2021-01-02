للمحجبات.. استوحين إطلالاتكن الشتوية من حصة الخطاف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - حصة الخطاف، أول "قيمر" عربية باليوتيوب، بالإضافة إلى كونها من أبرز مدونات الموضة والجمال المحجبات، حيث تشارك متابعيها على إنستجرام الكثير من الصور لإطلالاتها العصرية والمواكبة للموضة. ومع دخول فصل الشتاء رصدنا لكِ فيما يلي أحدث إطلالاتها الشتوية؛ لتختاري منها بعض الأفكار.

إطلالات بألوان حيادية للشتاء

اطلالة حيادية للشتاء باسلوب حصة الخطاف



تميل حصة الخطاف لانتقاء الأزياء ذات الألوان الحيادية وتنسيقها بأناقة مميزة، لذا تأنقت ببنطال رمادي واسع مع بلوزة سوداء برقبة عالية وحذاء وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بمكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر للمسة كلاسيكية، وارتدَتْ في إطلالة أخرى بنطالًا من الجينز الواسع مع قميص أسود ومعطف من الجلد الأسود، وأكملت إكسسواراتها باللون الرمادي والأسود لخيار أنيق وبسيط، وظهرت ببنطال أسود مع بلوزة بنية برقبة عالية ومعطف من الجلد البني المصمم بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بقطع حيادية اللون لأناقة مميزة.

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المعاطف الطويلة للمحجبات من حصة الخطاف

تنسيق حصة الخطاف للمعطف الطويل باسلوب كلاسيكي



المعاطف الطويلة من أكثر القطع الرائجة من موضة شتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١، بالإضافة لكونها قطعة محتشمة وأنيقة، لذا اختارت حصة الخطاف معطفًا زيتيًّا طويلًا مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملتها بحذاء ببوت من الجلد وسلاسل عدة، ونسقت في إطلالة أخرى معطفًا بنيًّا طويلًا مع بنطال أسود واسع وحجاب أبيض، وأكملت مظهرها بحقيبة ضخمة باللون البني لخيار مناسب لكل المحجبات.

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تنسيقات البنطلونات الفضفاضة في الشتاء من حصة الخطاف

تنسيق عصري للبنطال الواسع في الشتاء من حصة الخطاف



تفضل المحجبات الاعتمادَ على الأزياء الفضفاضة؛ لما توفِّره من أناقة وحشمة، لذا أطلت حصة الخطاف ببنطال وبلوزة باللون الرمادي مع صدرية برتقالية برقبة مرتفعة، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود، كما تألقت ببنطال واسع باللون الأسود مع قميص أبيض ومعطف من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بحقائب بنية لخيار عصري بسيط، وتزينت ببنطال واسع وبلوزة باللون الأسود مع معطف البليزر البني لخيار عملي بأسلوب عصري محتشم، وتجملت في إطلالة يومية بسيطة ببلوزة وبنطال واسعين باللون الأسود مع معطف أسود طويل وحجاب رمادي لكسر اللون.