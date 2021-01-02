عبايات خليجية مستوحاة من زارا البلوشي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - تعتمد الممثلة زارا البلوشي في إطلالاتها الكثيرَ من الأزياء السعودية، وتشارك بها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وحي حسابها على إنستجرام رصدنا لكِ أبرز إطلالاتها بالعبايات؛ لتقيميها وتختاري أفكارًا منها.



خيارات لعبايات بألوان داكنة من زارا البلوشي

خيارات لعبايات بألوان داكنة من زارا البلوشي



تميل الكثيرات من النساء العربيات للعبايات المصممة بألوان داكنة؛ لتخفي عيوب الجسم وتمنحهن إطلالة ناعمة، وعن زارا البلوشي فقد أطلت بعباية خضراء مزينة في الأكمام بخيوط بيضاء بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي وتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج الزهري، وظهرت بعباية رمادية مصممة بجيوب من قماش الدانتيل، وأكملت مظهرها بحذاء أسود وحجاب بدرجة داكنة من الرمادي لتمنحها إطلالة بسيطة وعملية.

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عبايات اللون الأسود لأناقة مميزة

عبايات اللون الأسود لأناقة مميزة



تفضل النساء العربيات بمختلف أعمارهن تصاميم العبايات باللون الأسود؛ حيث تضفي الكثير من الفخامة والأناقة على مرتديها، لذا ارتدَتْ عباية سوداء من المخمل المزين بقصة الكاب والمزينة من الأطراف باللون الرمادي مع الإكسسوارات البنية، وتأنقت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء في الأطراف مع حقيبة زرقاء لخيار أنيق بألوان حيادية، واختارت في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مصممة بخطوط بيضاء نحيلة طوليًّا وعرضيًّا، واعتمدت لهذه الإطلالة حقيبة حمراء لخيار كلاسيكي بسيط، ولزي شتوي تزينت بعباية من المخمل الأسود المزين بفرو في الأكمام وزهور زرقاء في منطقة الصدر، وأكملت مظهرها بمكياج برونزي وتسريحة مرفوعة للشعر، كما تجملت بعباية سوداء مزينة بقصاصات فضية لامعة ومتناثرة لخيار مناسب للمناسبات.

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إطلالات العبايات بالألوان الفاتحة من زارا البلوشي

إطلالات العبايات بالألوان الفاتحة من زارا البلوشي



العبايات بالألوان الفاتحة من القطع الصباحية التي تفضلها الكثيرات من النساء، ولا سيما الشابات، فإن كنتِ منهن فيمكن لزارا أن تلهمك بعض الأفكار من إطلالاتها؛ حيث أطلت بعباية بيضاء مرسومة بالذهبي والخيوط الملونة مع حجاب باللون الأخضر وحقيبة فوشيا لخيار شبابي مميز، وظهرت بعباية رمادية مزينة بمربعات رمادية بدرجة مختلفة مع إكسسوارات فضية وحجاب أبيض لخيار صباحي أنيق، وتألقت بعباية أخرى بقصة البشت الفاتح المزين من الأطراف بقماش سكري منقوش ليمنحها مظهرًا مميزًا.

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