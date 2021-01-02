أجمل مجوهرات مرصعة بأحجار المورجانيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - تتميز المجوهرات بأجمل التصميمات التي تزيد اطلالاتك فخامةً واناقةً في كل المناسبات. التقطي أنفاسك لتشاهدي المجوهرات المرصعة بواحد من أجمل الأحجار الكريمة، وهو حجر المورجانيت ذو الدرجات الوردية المفعمة بالأنوثة لتكتمل أناقتك.



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مجوهرات بوشرون Boucheron BOUCHERON

قدمت ماركة بوشيرون Boucheron مجوهرات مرصعة بأحجار المورجانيت بتصاميم تأسر القلوب، وخاصةً الخواتم التي يتوسطها هذا الحجر الإستثنائي، فضلاً عن القلادة والأقراط.





مجوهرات شوميه Chaumet CHAUMET



من ماركة شوميه Chaumet، اخترنا لكِ مجوهرات مرصعة بأحجار المورجانيت الذي يتناغم مع الأحجار الأخرى الملونة لإطلالة حيوية، فضلاً عن حجر الألماس البرّاق.



تابعي المزيد:أجمل مجوهرات باللون الأخضر لنهاية العام مجوهرات شوبارد Chopard CHOPARD

أعجبنا بروش شوبارد Chopard بتصميم الفراشة والمرصع بحجر المورجانيت مع الذهب الأصفر ليضيف لمسة فاخرة لإطلالاتك.





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مجوهرات هاري وينستون Harry Winston HARRY WINSTON

قدمت ماركة هاري وينستون Harry Winston مجوهرات مرصعة بأحجار المورجانيت مثل القلادة الوردي الناعمة والخاتم المصنوع من الذهب الأبيض والألماس مع حجر المورجانيت.

مجوهرات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels VAN CLEEF &ARPELS

أحصلي على إطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة في المناسبات، واعتمدي قلادة مرصعة بحجر المورجانيت مثل قلادة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels المصنوعة من الذهب الأبيض مع لمسات الألماس البرّاقة، والمستوحاة من الطبيعة والورود لتمنحك لمسة حيوية تخطف انفاس.



شاهدي اجمل مجوهرات مرصعة بأحجار المورجانيت من أشهر الماركات لتتفردي بإطلالة استثنائية في المناسبات.



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