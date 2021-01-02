طريقة عمل مكياج هادئ للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - تحتار الكثيرات من النساء في الحصول على الطريقة المثالية لوضع مكياج السهرة في المنزل بأسلوب هادئ واحترافي، لذا سنعرفك فيما يلي على خطوات بسيطة ونصائح ستمكنك من وضع مكياج هادئ ومميز في مناسباتك المختلفة.



خطوات عمل مكياج هادئ للمناسبات

مكياج هادئ للمناسبات



تجهيز البشرة لوضع المكياج يتمُّ باتباع عدّة خطوات، وهي تنظيف الوجه للتخلص من الدّهون والأوساخ على البشرة، عن طريق غسلِ الوجه بغسولٍ خفيفٍ للوجه وماءٍ دافئ، ثُم تجفيف الوجه بالطبطبة وترطيبه بكريم مناسب لنوع البشرة وخالٍ من الزّيوت؛ ليمنع انسداد المسام، ثم ضعي البرايمر المفضل لك لتثبيت المكياج فترة أطول، وننصحك بوضع القليل منه على الجبهة والخدود ومزجها على الوجه وتركه عدة دقائق حتى تمتصه البشرة، ولكن تجنبي منطقة العين لحساسيتها، وبعدها اختاري كريم الأساس المطابق للون البشرة والمناسب لنوعها، وضعيه على مركز الوجه كالجبهة والأنف والخدين والذّقن، وامزجيه باستخدام الإسفنجة أو الأصابع بحركاتٍ تتجه نحو الخارج إلى بقية أنحاء الوجه، وضعي الكونسيلر المطابق للون البشرة على العيوب كالهالات السوداء والبُقع الموجودة في الوجه، وامزجيه باستخدام الإصبع الأوسط بخفّة دون الضغط عليه، ثم استخدمي البودرة لتثبيت المكياج ومنع ظهور الدهون الزائدة على الوجه، ويُنصح باستخدام لونٍ مطابقٍ للون البشرة باستخدام الفرشاة، وتُمزج بحركاتٍ كالدّوامة وضرباتٍ إلى الأسفل، ولا تنسي استخدام الكونتور لتحديد خطوط الوجه، ويوضع باستخدام الفرشاة على الجبين عند حدود الشّعر وتحت عظام الخدين وعلى الذقن، ويُنصح باستخدام كونتور أغمق بدرجة إلى درجتين من لون البشرة، أما لمكياج العيون فضعي ظلال العيون وفقًا لذوقك ولون فستانك ونوع المناسبة.

مكياج هادئ للمناسبات

ويُنصح باختيار الألوان التي تُبرز لون العيون أكثر، وسنعرفك عليها فيما يلي، وننصحك بعدم إيصال ظل العيون إلى الحاجب، ويُوضع فوق ثنية العين بقليل، ثم حددي العين باستخدام قلم الكحل أو الكحل السّائل في رسم العين بالكحل، ويُمكن عمل جناح بمدّ خط الكحل إلى ما بعد الجفن بقليل؛ لأن وضع الكحل على خطّ الرموش السفلية يجعل العيون تبدو صغيرة، ويُمكن عمل رسمة عيون القطة، برسم الخطوط بمُحدد العيون، ثم تُملأ الفراغات بين الخطوط للحصول على الجناح، ولا تنسي استخدام الماسكارا؛ لتزيد من كثافة الرموش، ثم ضعي البلاشر ليضيف الدفء للخدود والوجه بشكلٍ عام، ولتحديد الخدود يجب على السيدة أن تبتسم لتميز موقع الخدود تمامًا وتضع أحمر الخدود على الموقع الصحيح، وهكذا ستحصلين على مكياج احترافي ومميز.

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كيفية اختيار لون ظلال العيون ودمجها بطريقة احترافية

مكياج هادئ للمناسبات



يتمُّ اختيار لون ظلال العيون وفقًا لعدة معايير، منها لون العيون؛ حيث إن العيون البنيّة يناسبها أغلب ألوان الظلال، ولكن يُفضَّل اختيار ألوان الظلال الغامقة، أما صاحبة العيون الزرقاء فيمكنها اختيار الألوان الناعمة والابتعاد عن رسمة العين الدخانية أو ما يُعرف بالسموكي؛ حتى لا تلتفت الأنظار إلى الظلال أكثر من لون العين نفسه، وعن العيون الخضراء فيبرزها ظلال الأعين البنيّ أو البنفسجي الباهت، أما العيون العسلية فتبرزها ألوان الباستيل والألوان المعدنية والبني الفاتح، وهناك عدّة خطوات يجب اتباعها عند وضع الظلال، وهي مزج اللون الفاتح على جفن العين العلوي بالفرشاة، ويُوضع اللون المتلألئ كالكريمي أو الأبيض على زاوية العين الداخلية؛ ليُضيف الإضاءة للعين، ويُمزج لون أغمق من لون الظلال الذي على الجفن بدرجةٍ إلى درجتين على ثنية الجفن، ويُمزج لون داكن مباشرة فوق ثنية العين إلى داخلها باستخدام فرشاة الظلال، ويُمكن إبراز لون ظلال العيون أكثر عن طريق مزج كحل أبيض على الجفن وتُوضع الظّلال فوقه، وعن طريقة وضع المكياج يمكن لصحابات العيون الكبيرة وضع مكياج سموكي يخفف من حدّة الجحوظ من خلال اعتماد الألوان الداكنة على الجفن المتحرّك، وقومي بإضاءة عظمة الحاجب بلون طبيعي، وعبر الفرشاة ضعي لونًا متوسط الدرجة على الزاوية الخارجية من العين، واستخدمي اللون الداكن من أجل تحديد جفن الرمش الأعلى والأسفل، أما صاحبات العيون الصغيرة فيمكنهن اعتماد لونين أفتح في وسط الجفن العلوي، أما اللون الأدكن فيجب أن يكون فوق الزاوية الخارجية للعين، ولا تحرمي نفسك من المكياج السموكي، بل على العكس؛ فطريقة التطبيق الصحيحة ستمنح عيونك مزيدًا من السحر والجاذبية.

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