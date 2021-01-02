أفضل أنواع الماسكرا تغنيك عن الرموش الاصطناعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 يناير 2021 04:36 مساءً - لا شك أن الرموش الاصطناعية تعزز من جمال العين وتجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. إلا أن استخدامها بشكل متكرر يلحق بالرموش الطبيعية أضراراً كبيرة على المدى الطويل، لذلك تعد الماسكرا الحل الأمثل للحصول على رموش طويلة وكثيفة بشكل طبيعي. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أفضل أنواع الماسكرا التي تغنيك عن الرموش الاصطناعية.



Lancôme Monsieur Big Mascara

Lancôme Monsieur Big Mascara



تعد هذه الماسكرا من لانكوم Lancôme أحد أنواع الماسكرا المفضلة لدى النجمات وخبراء المكياج على حد سواء، نظراً الى قدرتها الكبيرة على منح الرموش حجماً وكثافة مثاليين، من خلال عدد قليل من الطبقات، إذ تغلف الرموش بتأثير رائع يدوم لمدة 24 ساعة.

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Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils Mascara



Yves Saint Laurent Volume Effet Faux Cils Mascara



لقد تم تصميم هذه الماسكرا من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، لصاحبات الرموش الخفيفة والقصيرة، حيث تعمل عل ملء الرموش ومنحها حجماً رائعاً وكثافة بتمريرة واحدة فقط، الى درجة يعتقد من ينظر إليك بأنك قد وضعت الرموش الاصطناعية للتو.



Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara

Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara



تمنح هذه الماسكرا من مارك جاكوب Marc Jacobs، رموشك حجماً فائقاً وكثافة مثالية، تغنيك عن استخدام الرموش الاصطناعية. وهي تأتي بفرشاة متعرجة تطال شعيرات الرموش القصيرة جداً، كما أنها توفر لرموشك لوناً أسود مركزاً، وطولاً وحجماً أكبر بشكل فوري.

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Estée Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara

Estée Lauder Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara



بفضل لمستها اللامعة، تجعل هذه الماسكرا من إيستي لودر Estée Lauder، عينيك تبدو أكثر إشراقة ويقظة. كما أنها تمنح رموشك حجماً أكبر وكثافة تشبه تلك التي توفرها لك الرموش الاصطناعية، وعينين أكثر اتساعاً وجاذبية.



Dior Diorshow Iconic Mascara

Dior Diorshow Iconic Mascara



إنها أحد أفضل أنواع الماسكرا التي صدرت عن علامة ديور Dior، ومعها لن تحتاجي إطلاقاً الى الرموش الاصطناعية أو وصلات الرموش، فهي توفر لك حجماً أكبر لرموشك وكثافة رائعة، من دون أن تتكتل أو تتلطخ.



Blinc Mascara

Blinc Mascara



تعد هذه الماسكرا من أفضل أنواع الماسكرا الموجودة في الأسواق، فهي تضمن لرموشك الحجم والطول اللذين ترغبين فيهما. كما أن تركيبتها المقاومة للماء تجعل رموشك رائعة وخالية من العيوب لساعات طويلة. يكفي أن تضعي منها طبقات قليلة للحصول على النتيجة المرجوة.

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