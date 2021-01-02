في يوم واحد.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل مرتين بدبي: علاقات عاطفية (صور)

علاقات و مجتمع

بمدينة دبي، حيث تواجدت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، للاحتفال بالعام الجديد 2020، وشاركت متابعيها مظاهر الاحتفال من نشر صورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، لكن صورتين أثارت بهما «سلمى» الجدل، خاصة إنهما يشيران للعلاقات العاطفية.

فمن صورة جمعت بين الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مع حبيبها الجديد إلى صورة مشتركة بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، كان الجدل مرتبطا بحكاية الصورتين.

سلمى أبو ضيف مع حبيبها الجديد

صورة للفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمعتها برئيس تحرير مجلة «VOGUE» العربية، مانويل أرنوت، عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، أثارت بها الجدل حول ارتباطهما عاطفيًا.

وظهرت «سلمى» في الصورة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا، مكشوفا من منطقة الصدر، وبدت الصورة في لحظة رومانسية جمعتها برئيس تحرير مجلة فوج، إذ علقت على الصورة قائلة: «My 2021».

ونشر «مانويل» أيضا الصورة عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، معلقًا عليها: «مستعدين»، وهو ما يشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

سلمى أبو ضيف مع دينا الشربيني.. وتساؤلات حول «الهضبة»

ولم يمض أقل من 24 ساعة، حتى كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن مفاجأة جديدة، بعدما نشرت أيضًا عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، أثناء احتفالهما في دبي، لتثير تساؤلات المتابعين، حول محاولات الصلح بين الهضبة ودينا لإعادة علاقتهما العاطفية كما كانت.

وظهرت «دينا» ظهرت بفستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر مختلفة ومكياج هادئ، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «انتم اتصالحتوا يا دينا.. الحمدلله رجعتوا لبعض.. يا حلاوتك يا دندون وشك منور.. أخيرًا اتصالحتوا».

وجاءت الصورة بعد الجدل المثير أيضًا، حول وجود زينة عاشور وأولادها في دبي، في المكان الذي احتفل فيه الهضبة بالعام الجديد، ما طرح التساؤلات حول إعادة العلاقة بينهما أيضًا.