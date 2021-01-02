الامارات | المسلّات الغامضة تظهر في كندا

شكرا لقرائتكم خبر عن المسلّات الغامضة تظهر في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على مسلّة غامضة شبيهة بتلك التي ظهرت في صحراء يوتا الأميركية وبلدان أوروبية عدة، أول من أمس الخميس، في مدينة تورنتو الكندية.

وكان الجسم الغامض المستطيل البالغ طوله نحو أربعة أمتار، قد ظهر لفترات وجيزة قبل الاختفاء فجأة في مناطق كندية أخرى بينها خصوصاً فانكوفر ووينيبيغ مطلع ديسمبر الماضي.

وفي تورنتو، تهافت بعض الأشخاص لالتقاط صور مع الجسم الغريب وتشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت صورة نشرت أمس الجمعة على «إنستغرام» المسلّة الغامضة عليها رسوم غرافيتي بالأحمر.

وعُثر على أولى المسلات الغامضة من هذا النوع في منتصف نوفمبر الماضي في صحراء يوتا الأميركية من جانب موظفين محليين كانوا يحلّقون فوق المنطقة لإحصاء أنواع حيوانات الضأن.

وظهرت مسلّات أخرى لاحقاً في رومانيا وبريطانيا وهولندا وبولندا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news