دينا الشربيني تروي كواليس علاقتها بـ وحيد حامد: أب وقف بجانبي في كل المِحن

علاقات و مجتمع

حالة من الحزن والألم سيطرت على الجميع، فور إعلان خبر وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، مع بداية العام الجديد، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعدما دخل في أزمة صحية وانتقل على إثرها لمستشفى بالشيخ زايد، وكانت من ضمنهم الفنانة دينا الشربيني التي شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة للراحل تنعيه من خلالها.

وتحدثت دينا الشربيني، عن طبيعة علاقتها بالكاتب الراحل، خلال منشورها، إذ قالت «وجعت قلبي، فراقك صعب عليا أوي أوي بحبك يا أستاذى العظيم يا أطيب قلب».

وتابعت الفنانة خلال حديثها عن علاقتها بوحيد حامد، ساردةً اللحظات التي جمعت بينهما والذي ساعدها في تخطي الصعاب، «يمكن ماحدش يعرف إنه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت أقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن، أكيد أكيد انت دلوقتى فى مكان أحسن بكتير هتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي وفى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة وبشخصيتك الأعظم.. وداعا حتى نلتقى يا حب».

وفي صباح اليوم السبت، رحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عن عالمنا بعدما نُقل إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة أنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وتغيبت المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والفنانة يسرا، عن حضور الجنازة لعدم اكتمال تعافيهم بعد من فيروس «كورونا».

وفاة السيناريست وحيد حامد

ونعى المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، والده عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر.