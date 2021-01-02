تورتة وتلبيس دبل على المسرح.. هبة مجدي تستعيد ذكريات خطوبتها على محمد محسن

علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أيام خطبتها على الفنان محمد محسن، اللذين احتفلا به على المسرح القومي.

شاركت الفنانة عبر حسابها عددا من الصور أثناء الاحتفال، والتي ظهرا خلالها أثناء عرض مسرحية، «ليلة من ألف ليلة»، وسط فريق العمل برفقة الفنان يحيى الفخراني.

«غنا وتورتة وتلبيس دبل وفوتوسيشن»، كانت هذه الصور التي شاركتها الفنانة عبر حسابها استرجاعًا لذكريات الخطوبة، وأرفقت تعليقًا على الصور، قائلةً «في مثل هذا اليوم من 5 سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية (ليلة من ألف ليلة) وسط كل الناس والجمهور اللي باركنا وكان فرحان بينا».

العديد من التعليقات وتسجيلات الإعجاب، تلقتها الفنانة على الصور التي شاركتها، من محبيها وجمهورها، والتي كان من أبرزها، «من أحلى قصص الحب الواقعية اللى شوفتها، بجد كل تعبيرات الأستاذ يحيى من أجمل التعبيرات عن الحب والحنية ربنا يحفظه ويبارك فيه ويخليكم لبعض، أحلى ناس دخلوا قلبي، صور تخطف القلب، الله يديم الفرح والحب لقلبكوا، حلوين أوي، أحلى كابل في الوسط الفني، أجمل وأحلى بنوتة».

قصة حب هبة مجدي ومحمد محسن

كان اللقاء الأول للثنائي في الأردن، عام 2012 حينما ترشحا كأفضل مطرب وفنانة عن أعمالهم.

وتجدد اللقاء مجددًا بعدما ترشحت لبطولة مسرحية، ألف ليلة وليلة، مع الفنان يحيى الفخراني، والتي بدأ يتعرفا على بعضهم البعض ويتقربا بشكل أكثر، وتكللت قصة حبهما بالزواج والذي كان شاهدًا عليها الدكتور يحيى الفخراني اللذان يعتبرانه الأب الروحي لهما، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلاميين، وأسفرت هذه الزيجة عن ميلاد ابنتهما دهب.

وكانت لفتت الفنانة الأنظار في مسلسل فرصة تانية، مع الفنانة ياسمين صبري، بدور الزوجة التي تحولت شخصيتها تبعًا للأحداث واستطاعت أخذ حقها من زوجها الذي كان يسيء معاملتها.