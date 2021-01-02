لينا أحمد الفيشاوي بملابس جريئة تثير انتقاد متابعيها: عاوزة تتشهري (صور)

لايف ستايل

صور جديدة شاركت بها لينا أحمد الفيشاوي، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال احتفالها بالعام الجديد.

وجاء ظهور «لينا» في الصور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت ملابس مكشوفة من منطقة الصدر، وكان ذلك خلال العام الجديد.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق لها ما بين التهنئة بالعام الجديد: «كل سنة وأنتي طيبة.. جميلة.. ربنا يحميكي دايمًا»، وما بين أيضًا هجوم بعض المتابعين عليها: «استغفري ربنا.. أنتي عاوزة تتشهري».

دعاوى قضائية بين أحمد الفيشاوي ولينا

يذكر أن عددا من الدعاوى القضائية بين أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، كان آخر تطوراتها هو رفض محكمة الأسرة بالخليقة، الدعوى المقامة من دفاع لينا الفيشاوي، بإلزامها والدها بدفع المصاريف الدراسية.

وكان قبلها أيضًا، وتحديدًا في أكتوبر من العام الماضي، هو إلزام محكمة الأسرة في مصر القديمة، الفنان أحمد الفيشاوي، رفع زيادة مصروفات نفقة ابنته إلى 20 ألف جنيه.

وفي نوفمبر العام الماضي، قررت محكمة أسرة الخليفة، قبول التظلم المقدم من هند الحناوي، وقضت بإلغاء قرار منع ابنتها "لينا" من السفر وتراقب الوصول، والذي سبق صدوره لصالح والدها "أحمد الفيشاوي".

وشمل الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، أسرة الخليفة، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.