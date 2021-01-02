صورتان لـ دينا أثارتا الجدل بعد انفصالها عن الهضبة

علاقات و مجتمع

منذ تداول الأنباء عن انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، حتى تأكيدها من مصادر مقربة، فضلت «دينا» الاختفاء بعيدًا عن «السوشيال ميديا»، فلم تعد متفاعلة حتى مع طرح أعمالها الفنية الجديدة.

لكن، صورتان للفنانة دينا الشربيني، تداولا بعد انفصالها عن الهضبة، أثارت بهما الجدل حول طبيعة علاقتهما ما بين الحزن على إنهاء علاقتهما العاطفية، بينما جاء الظهور الثاني كمؤشر على محاولات الصلح بينهما.

ظهور صادم لـ دينا الشربيني بعد الانفصال

في منتصف ديسمبر الماضي، وعقب قرابة الشهر من الانفصال، جاء الظهور الأول للفنانة دينا الشربيني، من خلال صورة متداولة لها تطبيق «إنستجرام»، كانت من خلال كواليس مسلسل «قصر النيل» الذي تشارك به في شهر رمضان المقبل، ظهرت برفقة المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج خالد مرعي.

لكن، ما أثار الجدل وقتها، هو الظهور الصادم الذي بدت عليه الفنانة دينا الشربيني، إذ أوضحت الصورة خسارة «دينا» للكثير من وزنها، بالإضافة إلى شعرها غير المنسدل، ورجح الكثير من المتابعين وقتها، أن الفنانة تمر بأزمة نفسية عقب أنباء انفصالها عاطفيًا عن الهضبة.

«وشك نوّر».. الظهور الثاني لدينا الشربيني

ووسط احتفال الفنان عمرو دياب، بالعام الجديد، في دبي، التي شهدت أيضًا احتفال أبنائه وزوجته زينة عاشور، ما أثار التساؤلات حول عودة العلاقات بين الهضبة وزينة عاشور، خاصة أنهما متواجدان في المكان ذاته برفقة أولادهما.

هكذا ظلت الأنباء متداولة، إلى أن كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن وجود الفنانة دينا الشربيني، في دبي، وسط احتفالهما بالعام الجديد، ليثير الجدل من جديد، حول محاولة «دينا»، للتصالح مع الهضبة وعودة علاقتهما العاطفية مجددًا.

وظهرت «دينا» ظهرت بفستان أبيض قصير، مع تسريحة شعر مختلفة ومكياج هادئ، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات: «انتم اتصالحتوا يا دينا.. الحمدلله رجعتوا لبعض.. يا حلاوتك يا دندون وشك منور.. أخيرًا اتصالحتوا».