من شهر العسل.. ميار الغيطي تحتفل بالعام الجديد: 2020 كانت تحديا للجميع (صور)

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ميار الغيطي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالسنة الجديدة، متحدثة عن التحديات التي واجهتها خلال عام 2020.

وشاركت الفنانة عددا من الصور أثناء قضائها شهر العسل، وأرفقت تعليقًا باللغة الإنجليزية قالت خلاله، «كان عام 2020 يمثل تحديًا للجميع، ولكن في نفس الوقت أنا ممتنة للغاية لكل الأشياء الرائعة التي حدثت لي ولعائلتي».

وتابعت الفنانة خلال منشورها، «وداعًا للقديم واحتضن الجديد المليء بالأمل والحلم والطموح، أتمنى لك سنة جديدة سعيدة مليئة بالسعادة، كل سنة وانتوا طيبين».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة، عبر حسابها احتفالا بالسنة الجديدة 2021، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها وكان من أبرزها،« سنة حلوة عليكي يا عروسة، القمر، الجمال عدى الكلام، عسل أوي، العروسة، ربنا يوفقك في حياتك الجاية».

وكانت احتفلت الفنانة ميار الغيطي، بحفل زفافها في الجونة، على زوجها المهندس شريف العلمى، وأطلت العروس بفستان من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.

وظهرت العروس ميار الغيطي بجوار زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

ميار الغيطي، ممثلة شابة، ولدت في 7 يونيو عام 1992، وتبلغ من العمر 29 عامًا، والدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة مي الغيطي، تزوجت قبل أيام من المهندس شريف العلمي، واحتفلا بحفل زفافهم في الجونة.

قدمت العديد من الأعمال الفنية، وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل «الحصيدة»، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي، وظهرت للمرة الثانية، مع الفنان تامر حسني وزينة وأحمد زاهر، في فيلم كابتن هيما، بدور توتة، عام 2008، وشاركت في مسلسل حرمت يا بابا، مع الفنان حسن حسني وهناء الشوربجي.