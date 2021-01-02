احذر.. 6 مخاطر تحدث لك عند فرك عينيك بكثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يقوم معظمنا بعادة فرك العين باستمرار، سواء عند الإصابة بنزلات البرد أو الشعوربالتعب، أو بعد قضاء وقت طويل أمام شاشة التليفزيون، وهو أمر غير جيد لأنه يتسبب في الكثير من المخاطر التي تضر بصحة العين.

الأضرار الناتجة عن فرك العينين:

- التهاب الجفن

يسبب فرك العين إلى التهاب الجفن عندما بسبب انسداد الغدد الدهنية، ما يؤدي أيضا حدوث حكة أو تورم العينين وتقشر الرموش، وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة.

- تلف عدسة العين

يؤدي الفرك بقوة شديدة أو بشكل متكرر إلى تلف عدسة العين أو القرنية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف البصر أو الشعور بالغثيان والصداع.

- تلف الأوعية الدموية

يمكن لفرك عينيك أن يفسد مظهر عينيك، لأنه يتسبب في تكسر الأوعية الدموية الدقيقة، ويبدو لون العين أحمر فضلا عن ظهور الهالات السوداء.

- التهاب الملتحمة

تحمل يديك جراثيم أكثر من العديد من أجزاء الجسم الأخري، لذا عند فرك عينك تنتقل هذه الجراثيم بسهولة ويمكن أن تؤدي إلى التهابات مثل التهاب الملتحمة.

- تعلق الغبار بالقرنية

أحيانا يتعلق جسم غريب أو غبار في العين، ويحاول الأشخاص التخلص من هذا الغبار أو الأجسام الغريبة المتعلقة عن طريق فرك العينين, وهذا أمر خاطيء لأن هذه الاجسام يمكن أن تلتصق بالقرنية بسهولة.

- الإصابة بالقرنية المخروطية

أظهرت الدراسات أن فرك العين يمكن أن يؤدي أيضا إلى ترقق القرنية، والتي تضعف وتدفع إلى الأمام لتصبح أكثر مخروطية، ويُعرف هذا باسم القرنية المخروطية، وهي حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تشوه الرؤية وربما الحاجة المستقبلية لزرع القرنية.