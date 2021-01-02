أسما شريف منير تستقبل السنة الجديدة بجلسة تصوير مع زوجها: عدينا بمراحل كتير

علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية أسما شريف منير بالسنة الجديدة لعام 2021، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على طريقتها الخاصة، من خلال جلسة تصوير برفقة زوجها الفنان محمود حجازي، وظهرا خلالها على متن سفينة.

وأرفقت أسما منشورًا تعليقًا على الصور التي شاركتها برفقة زوجها، متغزلة فيه ومتحدثة عن السنة الماضية والصعوبات التي واجهتهما، قائلةً «كنت عايزة أعيد عليكم في أول يوم في السنة الجديدة بدل آخر يوم في السنة اللي قبليها، أنا عارفة إنه كله كاره 2020 بس حقيقي أنا اتعلمت فيها حاجات كتير عن نفسي أصلاً قبل أي حاجة».

وتحدثت أسما عن زوجها، قائلةً «أنا ومحمود عدينا بمراحل كتير في جوازنا في الكام شهر بتوع القاعدة الوش في الوش دي، في العادي كان ممكن نعدي بها بعد سنين، اتخنقنا واتكلمنا واتفاهمنا، خوفنا وحلمنا، قرينا واتفرجنا، كلنا وخسينا، بجد كم حاجات تتعمل في سنين، ربنا مش بيجيب حاجة وحشة».

وتابعت أسما خلال منشورها، «العالم كله برضو إتك على الطبيعة جامد كانت لازم تفرقع في وشنا وتخلينا نريح على جنب شوية عشان تعرف تتنفس..أنا كده كده على طول عندي أمل إن اللي جاي أحسن ودي تركبيتي، أول كام شهر دول بس يعدوا وإن شاء الله بقيت السنة الدنيا هتظبط.. ده أملي السنة دي».

لقيت جلسة التصوير التي شاركتها أسما شريف منير، عبر حسابها على موقع إنستجرام، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلافا من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ربنا يخليكم لبعض، يا جمالكوا يا جمالكوا، قمرات يا جماعة، ربنا يحفظكم لبعض، بحبكم أوي، انتوا أحلى كابل في الوسط الفني، هابي نيو يير أسما».