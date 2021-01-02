وصفها بـ«الوتد».. معلومات عن زوجة وحيد حامد: وش الخير عليه وعلى ابنهما

علاقات و مجتمع

خبز حزين استقبله الوسط الفني، مع بداية العام الجديد، وهو وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعدما دخل في أزمة صحية وانتقل على إثرها لمستشفى بالشيخ زايد.

تاريخ فني مميز خلده الراحل وحيد حامد، الذي أبكى جمهوره والفنانين، في آخر ظهور له في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 الماضية، بكلمته التي رصد من خلالها مشواره مع السينما المصرية.

حياة وحيد حامد، لم تتوقف فقط عن الجانب الفني في حياته، بل كون أيضًا أسرته الصغيرة، بعدما تزوج من الإعلامية زينب سويدان، ويرصد «هن» أبرز المعلومات عنها من خلال التقرير التالي:

من هي زوجة وحيد حامد؟

- الإعلامية زينب سويدان، بدأت حياتها في التليفزيون المصري كقارئة نشرات أخبارية.

- تولت «زينب» رئاسة القناة الأولى ومن ثم رئاسة التليفزيون المصري.

- جاء لقاؤها الأول مع وحيد حامد، أثناء عملها في الإذاعة، حين طلب منها تقديم مسلسله الشهير «طائر الليل الحزين»، فرفضت قائلة: «أنا لا أقدم تترات».

- تزوجت من الكاتب وحيد حامد، وأنجبت ابنهما الوحيد مروان، وهو مخرج سينمائي.

- كانت من الإعلاميات التي اتخذت قرار بمنع ظهور المذيعات البدينات على شاشة التلفزيون وجاء ذلك في العام 2002.

- ترى «زينب» أن لكل مهنة مواصفات خاصة، ومن أساس عمل الإعلامي والمذيع هو المظهر وضرورة الحفاظ على الوزن والثقافة.

- وصفها الكاتب الراحل وحيد حامد، بأنها الوتد في حياته، وذلك خلال إحدى نداوته في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية، كما أنها كانت «وش الخير» عليه، فبعد زواجهما قدم الكثير من أفلامه المميزة.

- شجعت ابنهما الوحيد «مروان» على تنفيذ أولى أفلامه من قصة يوسف إدريس، وذلك بعدما شعر وحيد حامد بالخوف من الفكرة، لكنه لاقى التشيجع من والدته.

- تفضل العيش بعيدًا عن وسائل الإعلام، لذلك فهي نادرة الظهور ولا تفضل الحديث كثيرًا والأضواء.