إيمي سمير غانم تتغزل في زوجها حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده: عم الناس

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، مرفقة صورة له من أمام برج إيفيل في باريس.

وتغزلت الفنانة في زوجها ببعض الكلمات والرسائل، قائلةً «أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا بداية عام مليء بالتوفيق والصحة الجيدة والسعادة عيد ميلاد سعيد يا عم الناس».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة إيمي سمير غانم، احتفالًا بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، «بسم الله ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض ويحرسكم من العين يا حبيبة قلبي ويسعد قلبكم دائما بحبكم، كل سنة وهو بألف خير الله يخليكون لبعض، سيد الناس، كل سنة وانت طيب يا حسن يا جدع، خلي بالك من إيمي يا حسن، عقبال ما تفرحوا بعيالكم، كل سنة وانتوا احسن اتنين في الوسط الفني، ده الجمال عدى الكلام خالص».

ومنذ زواج إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، قبل أعوام، تحديدًا عام 2016 والشائعات تحاوطهما من جميع الاتجاهات والتي تزعم انفصالهما عن بعضهما البعض أكثر من مرة، والتي ربما يلتزم الثنائي الصمت مرة ما وينفونها مرة أخرى، فضلًا عن شائعات إنجابهما طفلة.

وقبل أشهر نفى الفنان حسن الرداد، شائعات الانفصال عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا «للأسف بعض المواقع ما زالت تبحث عن التريند والفرقعة الإعلامية، أقول لها عيب».