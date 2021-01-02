قصة حب وحيد حامد وزوجته زينب سويدان: وتد حياتي (فيديو)

علاقات و مجتمع

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الموافق 2 يناير لعام 2021، الكاتب الكبير وحيد حامد، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين إذ كان يُعاني من مشاكل في القلب والرئة.

ويُقدم «هُن» قصة الكاتب الكبير وحيد حامد، وزوجته الإعلامية زينب سويدان، التي عرفها الوسط الفني، خلال السطور التالية.

قصة حبهما لم تكن كغيرها من قصص الحب المعتادة، إذ بدأت بمشاجرة بينهما عندما طلب وحيد حامد من المخرج يحيى العلمي، صوتا إذاعيا مميزا لتقديم مسلسله «طائر الليل الحزين»، لترفض زينب العرض كونها كانت رافضةً تقديم التترات، ليحاول العلمي إقناعها وسجلت التترات.

ومن هنا كان اللقاء الأول بينها وبين وحيد حامد، والذي ذهب لشكرها بعد طرح المسلسل، كونها تخلت عن أفكارها ومبادئها المعروفة للمرة الأولى، لتنشأ بينهما علاقة حب تنتهي بالزواج.

وحيد حامد يتغزل في زوجته زينب سويدان: الوتد في حياتي

وكان تحدث الكاتب والمؤلف وحيد حامد خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، عن زوجته زينب سويدان، «هي الوتد في حياتي، وهي من شجعت مروان على تنفيذ أول أفلامه من قصة يوسف إدريس لأنني كنت خائفا فشجعتني قائلة: عليك حراسة هيبقوا اتنين».

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات.

وكان حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.