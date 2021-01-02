«رملة وجمال وخيم».. صور جديدة لزينة عاشور من احتفالها برأس السنة

علاقات و مجتمع

نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، صورا جديدة من احتفالها بالعام الجديد في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكانت الصور الجديدة من صحراء دبي، وأظهرت احتفال زينة عاشور برفقة أصدقائها على الرمال وركوب الجمال، وأيضًا الخيم، وهي الأجواء المعروفة بالصحراء.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على صور الاحتفال: «منورة دبي.. عقبال ما تيجي الكويت» «ما شاء الله منورة» «كل سنة وأنتي طيبة وسنة سعيدة عليكي».

احتفال عمرو دياب وزينة عاشور في دبي

وكان احتفال زينة عاشور بالعام الجديد، في دبي، أثار التساؤلات حول عودة علاقتها بالفنان عمرو دياب، الذي تواجد أيضًا في دبي، لحفله الجديد واحتفالا بالعام الجديد.

وترددت التساؤلات حول عودة العلاقة بين الفنان عمرو دياب وزوجته زينة عاشور، بعد الأنباء التي جرى تداولها عن انفصال الهضبة ودينا الشربيني، والتي اختفت عن أنظار السوشيال ميديا لفترة.

وكان عمرو دياب نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا من دبي هنأ بها جمهوره بالعام الجديد، إذ ظهر على متن إحدى البواخر، معلقًا عليها: «سنة جديدة سعيدة.. باي باي 2020 وأهلًا بـ2021».

أما زينة عاشور، اكتفت بنشر صور احتفالها بالعام الجديد، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت صور إضاءة برج الخليفة بالأنوار المزينة بالعام الجديد 2021، دون أن تظهر بوجهها في الصور.

كما تواجد أبناؤهما في دبي، إذ ظهرت جنا عمرو دياب، بالملابس الجريئة كعادتها، ونشرت صورها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

ونشرت أيضًا شقيقتها «كنزي» صورها التي ظهرت من خلالها بملابس جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا مفتوحا من منطقة الصدر، أثناء احتفالها وشقيقها «عبدالله» وسط الأصدقاء، وهما يستمعان للأغاني ويرقصان معا، وذلك عبر حساباتهما على تطبيق «إنستجرام».