الامارات | وفاة المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي، صباح اليوم، المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد عن عمر 77 عاما وذلك بعد أيام من نقله للعناية الفائقة بأحد المستشفيات لتدهور حالته الصحية.

وكتب ابنه المخرج مروان حامد على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده".

وأضاف "تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

ولد حامد في يوليو تموز 1944 بمحافظة الشرقية وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة. كتب في بداية مشواره الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون.

قدم عشرات الأفلام التي تصدى خلالها لقضايا اجتماعية وسياسية شائكة وهو ما استدرجه إلى ساحات المحاكم مرات عديدة بسبب قضايا أقيمت لوقف عرض أعماله السينمائية.

من أشهر أفلامه (طائر الليل الحزين) و(آخر الرجال المحترمين) و(التخشيبة) و(البريء) و(أنا وأنت وساعات السفر) و(الدنيا على جناح يمامة) و(الراقصة والسياسي) و(المساطيل) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) و(سوق المتعة) و(معالي الوزير) و(دم الغزال) و(احكي يا شهرزاد).

تعاون مع نجمات أمثال سعاد حسني في فيلم (غريب في بيتي) وميرفت أمين في فيلم (الدنيا على جناح يمامة) ومديحة كامل في فيلم (ملف في الآداب).

شكل ثنائيا سينمائيا مع عادل إمام استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للممثل المشهور بأدواره الكوميدية، ومن هذه الأفلام (الهلفوت) و(الإنسان يعيش مرة واحدة) و(الغول) و(اللعب مع الكبار) و(الإرهاب والكباب) و(المنسي) و(طيور الظلام) و(النوم في العسل).

قدم على مدى مشواره العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (أحلام الفتى الطائر) و(البشاير) و(سفر الأحلام) و(العائلة) و(الدم والنار) و(أوان الورد) و(بدون ذكر أسماء) و(الجماعة).

كتب عددا قليلا من المسرحيات منها (كباريه) من إخراج جلال الشرقاوي و(جحا يحكم المدينة) بطولة سمير غانم وإسعاد يونس.

تزوج وحيد حامد من المذيعة التلفزيونية زينب سويدان وأنجب منها مروان الذي اختار طريق الإخراج السينمائي.

وحصل على جائزة النيل في الفنون عام 2012 وكرمته مهرجانات عديدة منها مهرجان دبي السينمائي في 2017 ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2020.

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