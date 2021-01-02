5 فوائد مذهلة تحدث للجسم عند تناول السبانخ.. منها تقوية البصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

السبانخ تعد من الخضروات الصحية المفيدة، وذلك بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهناك عدة أمور تحدث لجسمك إذا بدأت في تناول المزيد من السبانخ، كما ذكر موقع "brightside".

1- عظامك تقوى:

السبانخ غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين سي على وجه الخصوص، ويمكن للمغنيسيوم الموجود في السبانخ أن يدعم عضلاتنا وأعصابنا.

ويحافظ المغنيسيوم على الطاقة الجيدة والتمثيل الغذائي ويحسن وظائف الأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدنا السبانخ في الحفاظ على صحة عظامنا ومنع هشاشة العظام.

2- يظل بصرك صحيًا وحادًا:

اللوتين والزياكسانثين عناصر صديقة للعين تقلل من خطر الإصابة بأمراض العين وكلاهما موجود في السبانخ، ويعتقد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون السبانخ لديهم مخاطر أقل للإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لتدهور البصر والعمى.

3- تحسن الدورة الدموية:

يحتوي السبانخ على مستويات عالية من البوتاسيوم، ما يجعله فعالاً للغاية في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تناولها في تحسين الدورة الدموية.

4- يصبح شعرك وبشرتك أكثر صحة وجمالًا:

السبانخ مصدر جيد لفيتامين "أ" المهم للغاية لصحة وجمال بشرتنا وشعرنا، ويحفز هذا الفيتامين انقسام الخلايا ويحمي خلايانا من الجذور الحرة، على العكس من ذلك، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يسبب تساقط الشعر ويمكن أن يجعل بشرتنا متقشرة وجافة، ويساهم فيتامين ج، الموجود أيضًا في السبانخ، في بناء الكولاجين المهم للبشرة والشعر.

5- تتحسن عملية الهضم لديك:

بصرف النظر عن كون السبانخ غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تجعل عملية الهضم أكثر صحة وانتظامًا، ويمكن أن يمنع السبانخ أيضًا الإصابة بالإمساك.