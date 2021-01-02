أخطرها فشل كلوي.. 6 آثار جانبية خفية عند الإفراط في تناول فيتامين د

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

فيتامين د عنصر غذائي أساسي، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويؤدي نقصه إلى الاكتئاب، وقد تم ربطه بمرض السكري وبعض أنواع السرطان.

في الوقت نفسه، يمكن أن يساعدنا الحصول على جرعة صحية من هذا الفيتامين على تعزيز صحتنا بشكل أفضل، ولكن الإفراط في تناوله له العديد من الآثار الجانبية، كما جاء في موقع"healthline".

1- ارتفاع مستويات فيتامين د في الدم:

قد يساعد الوصول إلى مستويات كافية من فيتامين (د) في الدم على تعزيز مناعتك وحمايتك من أمراض مثل هشاشة العظام والسرطان، ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستويات هذا الفيتامين في الدم.

2- ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم:

يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم من الطعام الذي تتناوله، ومع ذلك، إذا كنت تنناوله بشكل مفرط، ، فقد يصل الكالسيوم في الدم إلى مستويات يمكن أن تسبب أعراضا مزعجة وخطيرة، وتشمل ما يلي:

ضيق في الجهاز الهضمي، مثل القيء والغثيان.

آلام في المعدة.

التعب والدوخة والارتباك.

العطش الشديد.

كثرة التبول.

3- الغثيان والقيء وضعف الشهية:

ترتبط العديد من الآثار الجانبية للكثير من فيتامين د بالكالسيوم المفرط في الدم، وتشمل الغثيان والقيء وضعف الشهية.

4- آلام في المعدة أو الإمساك أو الإسهال:

تعد آلام المعدة والإمساك والإسهال من الأمراض الهضمية الشائعة التي ترتبط غالبا بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي، ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضا علامة على ارتفاع مستويات الكالسيوم الناجم عن تسمم فيتامين (د)، وقد تحدث هذه الأعراض لدى أولئك الذين يتلقون جرعات عالية من فيتامين د.

5- فقدان العظام:

نظرا لأن فيتامين د يلعب دورا مهما في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، فإن الحصول على ما يكفي منه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عظام قوية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يضر بصحة العظام، لذا للحماية من فقدان العظام، تجنب تناول مكملات فيتامين د بشكل مفرط.

6- الفشل الكلوي:

يؤدي الإفراط في تناول فيتامين د في كثير من الأحيان إلى الفشل الكلوي.