7 طرق مثالية على الرجل اتباعها مع زوجته أثناء الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

نحن بعيدون إلى حد ما عن كوننا مجتمعًا يتعامل مع الدورة الشهرية بالطريقة الصحيحة، ولكن حان الوقت لبدء فهم هذه العملية، وخطوة مهمة نحو ذلك هي تعليم الأزواج كيف يتصرفون عندما تعاني شريكتهم، أثناء مرورها بفترة الحيض.

يقدم لكم موقع "الخليج 365" بعض الطرق التي تمكنك من فهم زوجتك والحالة النفسية التي تمر بها خلال تلك الفترة وكيف يمكنك التعامل معها، وذلك حسبما ورد بموقع "thenewsminute".

1- يجب أن تفهم وتعترف أنها تمر بوقت صعب

لا تكن متعجرفًا في تعاملك معها أثناء تلك الفترة، فهي مرحلة مؤلمة للغاية كما تقول لك، لا يمكنك تخيل الآلام التي تمر بها لتتحمله كل شهر؛ لذلك لا تحاول التصرف كما تفعل دائما معها، بل كن لطيفا أكثر تلك الفترة.

ومجرد فهم ألمها والقول أنك تشعر بها وأنك موجود من أجلها هو خطوة أولى جيدة، لا تقل إنها ليست مشكلة كبيرة، لأنها بالنسبة لهن مشكلة كبيرة فعلا، وكشريك وزوج محب يجب أن تحاول تقديم بعض المساعدة والدعم.

2- يجب أن تعرف إنها ليست مثيرة للاشمئزاز:

في تلك الفترة زوجتك ليست "مريضة" وأيضا ليست مثيرة للاشمئزاز؛ لذا توقف عن تصدير شعورك إليها بالاشمئزاز خلال تلك الفترة، وطمئنها بدلا من تصرف المُنفر.

3- كن لطيفًا معها ولا تكن متعاليًا:

تحلى بالصبر، واجعلها تشعر بتحسن، ولا تشكو من انزعاجها خلال تلك الفترة، واستمع إليها وكن منتبهًا جيدا ولطيفًا.

4- ساعدها على الخروج:

انهض وساعدها في الأعمال المنزلية، وأنهِ ذلك مبكرًا قبل ذهابك لعملك، قم بغسل ملابسها دون تأفف ونظف المطبخ، واذهب للحصول على طلبات المنزل بدلا منها، وقم بإعداد العشاء، ذلك سيشعرها كم أنك مهتم بها ومتفهما لما تمر به خلال تلك الفترة.

5- امنحها الراحة الجسدية:

امنحها عناقًا مريحًا، ولا مانع من أن تستخدم يدك لمنحها تدليكًا لطيفًا. يمكن أن يساعد تدليك الظهر أو القدم على شعورها براحة كبيرة حقًا.

دعها تجلس في حضنك، احتضنها إذا شعرت بذلك، وحتى الإمساك بيدها يمكن أن يجعلها تشعر بأمان وتحسن. ولكن تذكر، إذا قالت لك ابتعد، فقط تقبل الأمر وابتعد. إذا كنا في فصل الصيف، فتأكد من تشغيل مكيف الهواء وضع بجانبها بطانيات أيضًا.

6- افعل أي شيء يساعدها على الشعور بالتحسن:

اسألها عما تريد، دون أن تشعرها بأنها مريضة وأنك تقوم برعايتها، وإذا طلبت شيئًا ما، فقط افعله.

أحضر لها الأدوية والمناديل الصحية أو اللبن المخفوق، إذا أرادت الخروج لمشاهدة فيلم فاحجز التذاكر، وإذا أرادت العودة في منتصف الطريق، فاستدير وارجع دون أن تشعرها بأنها عبء عليك، أيضا إذا أرادت البقاء بمفردها في غرفتها، فدعها تختلي بنفسها قليلا، واحصل على المساعدة الطبية لها عندما تحتاجها.

7- اقترح لها عادات صحية خلال تلك الفترة:

يمكنك اقتراح ممارسات صحية، مثل تجنب الوجبات السريعة واتباع نظام غذائي جيد، أو تجنب المسكرات. لكن توقف عن الاقتراحات، فهي تعرف في النهاية ما تريد.