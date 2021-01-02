5 فوائد من تناول الفلفل الأحمر: يقوي المناعة ويقلل الوزن

صحة

خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية، يقبل الكثيرون على تناول الخضروات الطبيعية والفواكه، ومن بينها تناول الفلفل الأحمر، المعروف بفوائده المتعددة، كما أنه من الخضروات الأكثر استخدامًا لدى ربات المنازل.

وبحسب ما ذكرته «سبوتينك»، فهناك فوائد صحية لتناول الفلفل الأحمر، والمعروف أيضًا بالفلفل الحلبي، نسردها كالتالي:

فقدان الوزن

يساعد الفلفل الأحمر في عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه ينشط عملية العرق التي تساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع.

تحسين البصر

يحتوي الفلفل الحلو على نسبة عالية من فيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، التي تساعد على تقوية البصر والوقاية من أمراض العين مثل جفاف العين والعمى الليلي وإعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية.

خفض ضغط الدم

يعد الفلفل الحلو غني بمركب الكابسيسين، الذي يحسن من توسع الأوعية وخفض ضغط الدم، لذلك يقترح الخبراء إدراج الكمية الكافية من الفلفل الحلبي يوميا في الوجبات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

تقوية المناعة

يحتوي الفلفل الحلو على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، وبيتا كاروتين، التي تساعد في تحسين وظائف المناعة وتوفر تأثيرات وقائية ضد العدوى مثل البكتيريا والفيروسات.

مرض السكرى

يساعد الفلفل الأحمر أيضًا في تقليل حالات الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الجسم وتقي من خطر الإصابة بمرض السكري.