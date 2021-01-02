عاصي الحلاني: لدي 13 أخا وأختا.. ومعجبة طلبت يدي من زوجتي

علاقات و مجتمع

كشف الفنان عاصي الحلاني أن عدد أخواته وأبناء أخواته وأحفادهم يتجاوز 250 شخصا، لافتًا أنه متزوج، وأن زوجته «كوليت» تطبخ أطعمة صحية بنظام الدايت، مشيرًا أن جروب العائلة الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي اسمه «أبوكلبشة» وذلك خلال أول حلقات العام الجديد من برنامج «الدوبليكس» الذي تقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» عبر فضائية «on»، لافتًا إلى أن أغرب معجبة قابلها في حياته كانت فتاة اتصلت بزوجته وطلبت منها أن تتزوجه وتكون الزوجة الثانية على أن تكون زوجته في البيت بينما ترافقه هي في الحفلات الخارجية.

وقال «الحلاني»، إن اسمه الحقيقي هو محمد الحلاني، وتحول لإسم عاصي كاسم شهرة عام 1986، مشيرًا أن البعض مازال ينادي عليه باسم محمد، وأنه ينتبه لهم حال منادتهم عليه بهذا الاسم، مؤكدًا أنه ينتمي لبرج القوس، ويقع في الترتيب الـ11 بين 13 أخا وأختا، وأن أبناء أخواته قرابة 90 شخصا وأخواته بأبنائهم بأحفادهم قرابة 250 شخصا.

وأكد «الحلاني» أنه تعلم ركوب الخيل منذ طفولته وأنه يعشق الخيل ويرى في ركوبها الشموخ والعز والجبين العالي، وتحدث عن نجله «الوليد» قائلًا «أنا مربيه صح وعارف أنه ما بيعمل حاجة غلط»، لافتًا أن الفرق بينهما 30 عاما، وأنه أنجب ابنتين عند زواجه وعمره 26، وأنجب الوليد وعمره 30 عاما.

وغنى «الحلاني»، خلال الحلقة، عددا من الأغاني اللبنانية والمصرية، كما قدم عددا من الأغاني الشعبية القديمة بألحان جديدة، وقدم هو ونجله الوليد دويتو غنائي، كما غنى أغنية خاصة إهداء إلى أبلة فاهيتا.

وأبدى «الحلاني»، سعادته بالمشاركة في برنامج المسابقات «ذا فويس كيذز» مؤكدًا أنه كان سعيدا بالمشاركة في هذه التجربة، وأثنى على المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.