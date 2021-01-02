منظمة الصحة العالمية توضح طريقة غسل الكمامة القماش.. اغليها وانقعيها

صحة

مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الوفيات بين اليوم والآخر، بات الزعر يسيطر على العديد خوفًا من الإصابة بالفيؤوس التاجي.

ويلجأ العديد من الأشخاص للكمامة القماش، بدلًا من الكمامة الطبية الصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط، الأمر الذي يتطلب تنظيف وتعقيم الكمامة القماش بطريقة صحية لارتداءها أكثر من مرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت طرق تنظيف الكمامة القماش.

كيفية تنظيف الكمامة القماشية؟

اغسلي الكمامات القماشية بالصابون أو المنظف جيدًا.

استخدمي الماء الساخن التي لا تقل حرارته عن 60 درجة مئوية/ 140 درجة فاهرنهايت خلالتنظيفها.

إذا لم تتوافر المياة الساخنة، قومي بغسلها بالماء الدافئ، ثم أغلي الكمامة لمدة دقيقة واحدة.

انقعي الكمامة في محلول الكلور بتركيز 0,1.

كيفية ارتداء الكمامة القماشية؟

كانت منظمة الصحة العالمية، أشارت من قبل إلى طرق ارتداء ونزع الكمامة القماشية، والتي جاءت على النحو التالي:

- قبل لمس الكمامة، نظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

- تفحّص الكمامة للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة، لا تستخدم كمامة تعرضت للتلف.

- اضبط الكمامة بحيث تغطي أنفك وفمك وذقنك، واحرص على عدم ترك أي فراغات على الجانبين.

- ثبت شريطي الكمامة خلف الرأس أو الأذنين.

- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها، وإذا لمستها خطأً، نظف يديك.

- استبدل كمامتك إذا تعرضت للاتساخ أو البلل.

كيفية خلع وحفظ الكمامة القماشية

نظف يديك قبل خلع الكمامة.

اخلع الكمامة بنزع شريطي الأذن، دون لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

إذا لم تكن كمامتك القماشية متسخة أو مبللة وكنت تعتزم إعادة استعمالها، ضعها في كيس بلاستيكي نظيف قابل للغلق.

وإذا اضطرت إلى استعمالها مرة أخرى، فامسكها من الشريطين المطاطيين عند إخراجها من الكيس.

نظف كمامتك مرة في اليوم.

نظف يديك قبل خلع الكمامة.