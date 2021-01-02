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طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

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كتب: هن -

05:20 ص | السبت 02 يناير 2021

مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

كبدة  قطع

خلطة كبدة 

مكرونة  مسلوقة

بصل 

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ثوم 

فلفل رومي أخضر 

فلفل حار أحمر 

صلصة طماطم 

صوص طماطم 

زيت

ملح 

خل 

فلفل أسود 

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طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

تخلط خلطة الكبدة مع 2 ملعقة خل وماء ثم تنقع الكبدة بها.

يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الملح.

يضاف الثوم وملعقة خل والفلفل الرومي والفلفل الحار.

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تضاف الكبدة ويقلب المحتوى جيدًا ثم تضاف الصلصة.

تترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع المكرونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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