كتب: هن - 05:20 ص | السبت 02 يناير 2021

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم كبدة قطع خلطة كبدة مكرونة مسلوقة بصل ثوم فلفل رومي أخضر فلفل حار أحمر صلصة طماطم صوص طماطم زيت ملح خل فلفل أسود طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم تخلط خلطة الكبدة مع 2 ملعقة خل وماء ثم تنقع الكبدة بها. يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الملح. يضاف الثوم وملعقة خل والفلفل الرومي والفلفل الحار. تضاف الكبدة ويقلب المحتوى جيدًا ثم تضاف الصلصة. تترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع المكرونة.

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