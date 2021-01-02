اتبعها بحرص.. نصائح من «الصحة العالمية» خلال جائحة كورونا

صحة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، تبدأ حالة من الخوف والقلق والارتباك والترقب، الجائحة تنتشر بسرعة خاصة مع الموجة الثانية من الفيروس، ما أصاب الجميع بالهلع، لذا تقدم منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح للتحكم في الخوف، يستعرضها التقرير التالي.

نصائح الصحة العالمية للتخلص من ضغط فيروس كورونا

فيما يلي أبرز نصائح منظمة الصحة العالمية:

الضغط والخوف من كورونا أمر طبيعي

من الممكن أن تشعر بالارتباك أو بالحزن أو التوتر وأحيانا الخوف أو الغضب أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو شعور طبيعي للغاية، خاصة مع الموجة الثانية من الفيروس، لذا يجب التحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم لأن هذا سيساعدك، مثل الاتصال بأصدقائك وعائلتك.

التدخين ممنوع خلال انتشار كورونا

لا تلجأ إلى التدخين أو المخدرات أو الكحول في حالة شعرت بالإرهاق، أو بالوهن، أو بالحاجة إلى مساعدة، بل يجب عليك تحدث إلى أخصائي صحي أو مستشار، وتعلم كيفية طلب المساعدة لاحتياجات الصحة البدنية والعقلية إذا لزم الأمر.

أسلوب حياة صحي

يجب اتباع نظام حياة صحي، مع البقاء في المنزل خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب منظمة الصحة العالمية، وذلك يتضمن النظام الغذائي، والنوم وممارسة الرياضة والاتصالات الاجتماعية تليفونيا وعن طريق البريد الإلكتروني والهاتف مع العائلة والأصدقاء الآخرين.

تجنب الأخبار السيئة طوال الوقت

التغطية الإعلامية لكورونا معظم الوقت وطوال اليوم مزعجة للغاية، لذا لتقليل القلق والإثارة والخوف يمكن أن يحدث بتقليل متابعة أخبار انتشار الجائحة.

تجنب للشائعات

يجب الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات التي يمكن أن تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول جمع المعلومات التي ستساعدك على تحديد المخاطر بدقة حتى تتمكن من اتخاذ احتياطات معقولة، من مصادر موثقة، مثل موقع منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة العامة المحلية.

مارس الهوايات خلال كورونا

يجب عليك الاستفادة من المهارات التي كنت تهواها في الماضي والتي ساعدتك على إدارة محن الحياة السابقة واستخدام هذه المهارات لمساعدتك في التحكم في مشاعرك خلال الوقت العصيب لهذه الجائحة.