لايف ستايل

طريقة عمل الشلولو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

 مع عودة موجة الكورونا بقوة، عاد الحديث عن الأكلات التي تقوي المناعة، خاصة الأكلات التي تحتوي على مواد تعزز الجهاز المناعي، كالثوم والبصل وغيرها.

وربما كانت أبرز الأكلات التي نصح بها الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية الصحية، كانت الشلولو، التي أكد إنها تعزز مناعة الإنسان.

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة تحضير الشلولو في المنزل. 

20aca8ac4d.jpg

مقادير الشلولو

ملوخية ناشفة

ثوم

زبدة

طماطم

بصل

فلفل حار

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ماء

كمون

فلفل

ملح

936b33f13c.jpg

طريقة عمل الشلولو

ضيعي الملوخية الناشفة في الماء وبلليها.

في الخلاط الكهربائي، افرمي البصل مع الثوم، والطماطم والكمون والكزبرة والفلفل والشطة. 

ضيفى الملوخية المُبللة إلى الخليط، وارفعيهما على النار.

 تضرب بالخلاط اليدوي وتترك حتى تنضج. 

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الشلولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا