مع عودة موجة الكورونا بقوة، عاد الحديث عن الأكلات التي تقوي المناعة، خاصة الأكلات التي تحتوي على مواد تعزز الجهاز المناعي، كالثوم والبصل وغيرها.

وربما كانت أبرز الأكلات التي نصح بها الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية الصحية، كانت الشلولو، التي أكد إنها تعزز مناعة الإنسان.

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة تحضير الشلولو في المنزل.

مقادير الشلولو

ملوخية ناشفة

ثوم

زبدة

طماطم

بصل

فلفل حار

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ماء

كمون

فلفل

ملح

طريقة عمل الشلولو

ضيعي الملوخية الناشفة في الماء وبلليها.

في الخلاط الكهربائي، افرمي البصل مع الثوم، والطماطم والكمون والكزبرة والفلفل والشطة.

ضيفى الملوخية المُبللة إلى الخليط، وارفعيهما على النار.

تضرب بالخلاط اليدوي وتترك حتى تنضج.