رانيا يوسف: تزوجت رجلا أصغر مني وندمت.. ومحمود حميدة فتى أحلامي

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تزوجت رجلا يصغرها بأربع سنوات، وندمت على ذلك، وهي الزيجة الثانية، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان عدد من الفنانات عن زواجهن من رجال يصغرهن بحوالي عشر سنوات، ولكن المشكلة أن هذا يُستغل عاطفي ومادي، «بيعلي سعره كراجل عليها.. ولذلك طول الوقت الست بتخسر وهو بيكسب».

«يوسف» تهوى القراءة والتاريخ

وأضافت «يوسف» في لقاء مع برنامج «مع الفارس» المذاع على قناة الرشيد العراقية، أنها تحب القراءة في التاريخ، ومن هواة الاستماع إلى الراديو، وعندما تعود إلى المنزل ترغب في الاستماع فقط وليس المشاهدة، مشيرة إلى أنها تحب الاستماع إلى الفنان كاظم الساهر، «اتربيت على أغانيه»، ووصفت عدم استماعها إلى الكثير من المطربين العراقيين هو تقصير منها.

علاقة رانيا يوسف بغادة عبدالرازق

وتابعت أنها تركز فقط في عملها، وبناتها، والوقت ضيق بالنسبة لها، مشددة على أن علاقتها جيدة مع الفنانة غادة عبدالرازق، ولكنهما مختلفتان في العمل، وهي على المستوى الإنساني «من أنضف الناس» وتبر أهلها، وتحب الناس.

شخصية الحاج متولي

أما عن شخصية «الحاج متولي» -الذي كان كثير الزواج- قالت رانيا يوسف إن هذه الشخصية موجودة منذ الأزل، ولكنه «عمره ما هيعدل»، مشددة على أنها لن تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة، معقبة: «مش هلعب اللعبة دي تاني خلاص».

وعن الشخصية الفنية التي تمثل فتى أحلامها قالت: «جورج كلوني، أو محمود حميدة.. بحبه جدًا».