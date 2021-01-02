منها المحامي.. 8 وظائف تسبب زيادة في الوزن دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Harris Interactive -عبر الإنترنت- أن هناك بعض المهن التي تساعد على زيادة الوزن، وهي التي تنطوي على مستويات عالية من الإجهاد والتوتر.

وأورد الدراسة تلك المهن، التي تصيب أصحابها بزيادة الوزن دون أن يدورا، وربما تتفاجأ ببعض المهن الموجودة بالقائمة، وذلك وفق ما أورد "brightside" الأمريكي.

1- المحامي:

في هذا المجال، يعد الضغط من الأمور الشائعة، لذا فإن تناول الطعام بسبب القلق وعدم التحكم في الكميات وعدد السعرات الحرارية يجعله أحد أكثر الوظائف التي تزيد من وزنك.

2- الأخصائي الاجتماعي:

يقضي الأخصائيون الاجتماعيون ساعات طويلة وهم جالسين، وغالبًا ما يأكلون على مكاتبهم ولا تتاح لهم أبدًا فرصة المشاركة في التمارين أو أي أنشطة بدنية خلال يوم عملهم.

3- المدرسون:

يجلس المعلمون أحيانًا على مكاتبهم أثناء إلقاء المحاضرات، ويقومون أيضًا بجميع أعمالهم الإدارية أثناء الجلوس، مثل التحضير لفصولهم الدراسية، ووضع الدرجات، والتحقق من الحضور، إلخ.

4- المصمم المعماري:

المصممون المعماريون يعتمدون في الغالب على الإبداع والإلهام، فلا يتعين عليهم الالتزام بجداول زمنية صارمة، والأمر نفسه ينطبق على وجباتهم، فهم يأكلون عندما يريدون، ويعملون في كثير من الأحيان وهم جالسين.

5- مساعد إداري:

ترتبط هذه الوظيفة بالكثير من التوتر والقلق على أساس يومي، بالإضافة إلى تناول الطعام مباشرة أمام الكمبيوتر، وبالتالي ذلك يزيد من فرصة زيادة الوزن.

6- العلماء:

كونهم حريصون للغاية على معرفة المزيد واكتشاف أشياء جديدة، فإن هؤلاء المحترفين ينسون أحيانًا عادات الأكل الصحية.

7-ضابط الشرطة:

هذه المهنة هي واحدة من أكثر المهن إرهاقًا، وبالنسبة لهؤلاء الرجال، غالبًا ما يكون تناول الطعام هو الطريقة الفعالة الوحيدة لمحاربة التوتر.

8- مهني التسويق والعلاقات العامة:

هذا مثال آخر على الوظائف بدون جداول زمنية ثابتة، ليس لديهم مواعيد ثابتة أو اتباع روتين، ولكن لديهم أحداث يتعين عليهم حضورها، وفي معظم الأوقات، تقدم مثل هذه الأحداث طعامًا رائعًا، ولهذا السبب فإن المهنة مدرجة في القائمة التي تسبب زيادة الوزن.