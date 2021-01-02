هل يقع طلاق في حالة الغضب؟.. الإفتاء توضح حكمه

فتاوى المرأة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من رجل في الستينيات من عمره، مريض بالسكر وهو ما جعله يفقد السيطرة على أعصابه بصفة سريعة، لذلك يدخل في مشاجرات مع زوجته، وعند تزايد الموقف يلقي عليها يمين الطلاق فيقول: أنتِ طالق في الثلاث المرات.

ووجه الرجل سؤاله إلى دار الإفتاء حول هل يمكن أن أرجع إلي زوجتي مرة أخرى؟.

وفي هذا أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 193، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قال لزوجته في ثلاثِ مرات: أنتِ طالق، وهو في حالة مرضية تمنعه من التحكم في نفسه والسيطرة عليها عند الانفعال، فإنه يكون في حالة عدم الإملاك عند التلفظ بالطلاق، فإذا كانت هذه هي حالته في المرات الثلاث فلا يقع منها أي واحدة في أي مرّة من المرات الثلاث المذكورات.

واختتم «جمعة» الفتوى بأنه بناءً على ما ذكر فإن العلاقة الزوجية بين السائل وزوجته ما زالت قائمة ومستمرة.