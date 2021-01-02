الامارات | «يا سلام يا دبي».. عمل فني يحتفي بمكانة «دانة الدنيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «يا سلام يا دبي».. عمل فني يحتفي بمكانة «دانة الدنيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بمكانة دبي العالمية، والإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الماضية، ومع الاحتفال باستقبال العام الجديد، وتزامناً مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عملاً فنياً متميزاً في أوّل أيام 2021.

وتأتي أغنية «يا سلام يا دبي» ثمرة تعاون وشراكة بين «دبي للسياحة» ومجموعة MBC، ويجمع العمل اثنين من أشهر الفنانين، هما: النجم راشد الماجد، والمنتج الموسيقي السويدي العالمي من أصول مغربية RedOne (ريد وان)، الحائز جائزة غرامي مرات عدة، وكانت إبداعاته سبباً في نجاح الكثير من الفنانات والفنانين العالميين، مثل: ليدي غاغا، وجينيفر لوبيز، وإنريكي إيغلاسياس، ونيكي ميناج، وغيرهم.

وتحتفي أغنية يا سلام يا دبي، التي بثت على قناة يوتيوب الرسمية لـ Visit Dubai ولـ MBC Group، لتصل إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم، بمسيرة دبي المتواصلة من الازدهار والتطور. وتدمج بين أغنيتين شهيرتين للنجم راشد الماجد، هما أغنية دبي كوكب آخر (كلمات: أنور المشيري، وألحان: أحمد الهرمي)، التي صدرت خلال الدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوّق، وأغنية دبي دانة الدنيا (كلمات: عارف الخاجة، وألحان: خالد ناصر)، التي صدرت خلال الدورة الأولى من المهرجان عام 1996. ويأتي العمل الجديد بروح جديدة وعصرية، تحمل رؤية وتوقيع «ريد وان».

تطور كبير

تعكس كلمات الأغنية التاريخ العريق للإمارة، والتطور الكبير الذي شهدته على مر السنوات، لتحقق مكانتها الحالية كمدينة عالمية الطابع، ومركز متطور للمال والأعمال ووجهة سياحية رائدة، يقصدها الزوار من كل أنحاء العالم، لاسيما أنها تحتضن ما يزيد على 200 جنسية من مختلف الجنسيات والثقافات، ما يجعلها منارة للتسامح والتعايش ووجهة فريدة بشمسها الساطعة وشواطئها الخلابة ومرافقها السياحية رفيعة التميز، وتجارب التسوق المميزة التي تقدمها. وشارك كل من «ريد وان»، وبات ديفين، في وضع كلمات باللغة الإنجليزية، تتخلل الأغنية الجديدة لتخاطب جميع الأذواق والأعمار والثقافات، وتعبّر عن التنوّع الفريد لدبي، وتجسّد طبيعتها العالمية، إذ سيجد فيها الجمهور العالمي ما يحبه بفضل اللمسات التي أضافها «ريد وان».

أهم المعالم

يعكس الفيديو كليب الذي أخرجه «ديفيد زعنّي» تنوّع وغنى الإمارة بطريقة مميزة، إذ يسلّط الضوء على أهمية دبي، ومكانتها كمركز رئيس في المنطقة للأنشطة السياحية والترفيهية. ويشارك في الفيديو كليب عدد من المشاهير، إلى جانب مجموعة من المؤدين والممثلين.

وتظهر في الفيديو أهم معالم دبي المميزة، مثل: جميرا النسيم، ومدينة جميرا، ومنطقة دبي التاريخية، وقناة دبي المائية، وكوكا كولا أرينا، ودبي ميراكل جاردن، ومسرح دبي للفنون الرقمية، ولامير، ومطعم سي لا في، والجداف والواجهة البحرية، وبراس مونكي في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وميناء خور دبي.

تجارب استثنائية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تجسد أغنية (يا سلام يا دبي) التطور الكبير الذي شهدته دبي على مدار السنوات الماضية، لتصبح اليوم إحدى أهم الوجهات على مستوى العالم»، مضيفاً: «نجحت الإمارة خلال فترة قياسية في مواكبة اتجاهات سوق السفر العالمية، وحرصت على تطوير قطاع الضيافة باستمرار لتحقق العديد من الإنجازات بفضل مبادراتها، ومقوماتها السياحية، ومعالمها المميزة، وما تقدمه من تجارب استثنائية لزوارها، علاوة على استضافة الفعاليات الناجحة التي تلبي مختلف الأذواق، وتجذب الجمهور، من داخل الدولة وخارجها».

وتابع كاظم: «تواصل دبي جهودها للترحيب بزوارها بفضل التوجيهات السديدة لقيادتنا، والإدارة المتميزة لجائحة (كوفيد-19)، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة ورفاهية سكان وزوار المدينة، وهو ما يأتي دائماً في مقدمة أولوياتها. وترحب الإمارة بضيوفها من كل أنحاء العالم خلال العام الجديد وسط أجواء آمنة».

أفضل العروض

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات والمهرجانات العالمية، ولعب مهرجان دبي للتسوّق، الفعالية السنوية الأبرز من بين أكثر من 15 مهرجاناً وفعالية تسويقية تنظمها دبي، دوراً رئيساً في تعزيز هذه الصورة والمكانة. وخلال مسيرة المهرجان على مدار 26 دورة، حافظنا على التزامنا بتقديم أفضل العروض والأنشطة والتجارب للزوار والمقيمين، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل وجهات الترفيه والتسوّق على مستوى العالم».

وأضاف: «تأتي أغنية (يا سلام يا دبي) للاحتفال بماضي وحاضر ومستقبل المدينة، إذ يسعدنا إطلاق أغنية تعكس كل المقومات الشهيرة للإمارة، مع الاحتفال بالعام الجديد، وبالتزامن مع أبرز فعاليات التجزئة والترفيه في دبي».

مسيرة نجاح

بينما قال الفنان راشد الماجد: «يسعدني ويشرفني أن أكون جزءاً من مسيرة نجاح مهرجان دبي للتسوق منذ بدايته قبل 26 عاماً، إذ كانت البداية مع أغنية دبي دانة الدنيا في 1996، ثم أغنية دبي كوكب آخر العام الماضي. واليوم، أعود بعمل فني جديد للاحتفاء بدبي، هذه المدينة الساحرة التي أصبحت مقصداً للزوار من مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «يعكس التعاون مع الفنان العالمي (ريد وان) للخروج بهذا العمل الرائع، التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، وقدرتها على التقريب بين البشر من مختلف أنحاء العالم، وهذا هو سر النجاح والإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة».

بدوره، قال «ريد وان»: «إنني سعيد بالتعاون مع (دبي للسياحة)، لتقديم هذه الأغنية الجديدة التي تجمع بين أغنيتين سابقتين، هما: دبي دانة الدنيا، ودبي كوكب آخر، للفنان المميز راشد الماجد، وأتطلع إلى أن يحظى هذا العمل الفني المتميز بإعجاب الجمهور في كل مكان».

الدورة الأكبر

بالتزامن مع إطلاق أغنية «يا سلام يا دبي» أمام الجماهير في دبي والعالم، يواصل مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فعاليات دورته الأكبر على الإطلاق حتى 30 يناير الجاري، لتسليط الضوء على تطوّر الإمارة، خلال الـ26 عاماً الماضية من الفاعلية، لتصبح وجهة إقليمية وعالمية رائدة للتسوق.

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