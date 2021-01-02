الامارات | أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متلازمة كوفيد طويل الأمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت طبيبة الأعصاب الألمانية، البروفيسورة كاترين ريتس، أن بعض مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يعانون بعض الآثار طويلة الأمد بعد التعافي من الفيروس في ما يعرف بمتلازمة «كوفيد» طويل الأمد «لونغ كوفيد» (Long-covid syndrome)، أو متلازمة ما بعد «كوفيد» «بوست كوفيد» (Post-covid syndrome).

وأوضحت الطبيبة أن أعراض هذه المتلازمة تتمثل في الشعور المستمر بالتعب، وتراجع القدرة على التحمل وبذل المجهود، وآلام العضلات والمفاصل، واضطرابات حاستي الشم والتذوق، واضطرابات التركيز والانتباه.

وأضافت ريتس أن نتائج دراسة حديثة شملت نحو 2500 مريض أظهرت استمرار معاناة المرضى من ضيق التنفس لأسابيع عدة، بعد التعافي من «كورونا».

وأردفت البروفيسورة الألمانية أن شدة الأعراض ومدتها تختلف من مريض إلى آخر، لافتة إلى أنه لايزال هناك القليل من البيانات المتوافرة حول هذه المتلازمة بسبب الافتقار إلى الدراسات طويلة الأمد.

وبشكل عام تنصح ريتس المرضى بتدوين الأعراض في مفكرة، يومياً، لرصد مسار المتاعب بصورة أفضل، حتى إذا كانت متأرجحة؛ إذ يساعد ذلك الطبيب على تقييم الوضع بصورة أفضل؛ ويمكن على سبيل المثال علاج الآلام بالأدوية أو إجراء اختبارات نفسية عصبية والخضوع للعلاج النفسي العصبي، أو العلاج الوظيفي في حال المعاناة من اضطرابات التركيز والانتباه.

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