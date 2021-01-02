الامارات | سماء لندن تحيي العاملين في الصحة بالأنوار: شكراً جداً لكم

شكرا لقرائتكم خبر عن سماء لندن تحيي العاملين في الصحة بالأنوار: شكراً جداً لكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت لندن بالعام الجديد بإطلاق ألعاب نارية وعرض ضوء، تكريماً لجهود للعاملين في هيئة «الخدمات الصحية الوطنية»، وشخصيات مهمة أخرى، خلال جائحة فيروس كورونا.

وإضافة إلى الألعاب النارية فوق نهر «التايمز»، ملأت العديد من «الإسقاطات الضوئية» السماء فوق ساحة «أو2 أرينا». ولم يتم السماح للسكان بمشاهدة الألعاب النارية في الشوارع، بسبب القيود الناجمة عن فيروس كورونا، وبدلاً من ذلك شاهدوها على شاشات التلفزيون.

وعرض شعار هيئة «الخدمات الصحية الوطنية» في صورة قلب، بينما انطلق صوت طفل يقول «شكراً لكم أبطال الخدمة الصحية الوطنية».

وظهرت صورة أيضاً للكابتن سير، توم مور (100 عام)، الذي جمع 33 مليون جنيه (45 مليون دولار)، بالسير في الفناء الخلفي لمنزله، وقت العزل.

وقال عمدة لندن، صادق خان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لكل العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، هذه الليلة، تضيء سماء لندن لتقول شكراً كثيراً لكم».

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