الامارات | في «لا بالما».. أصبح للعلماء ممشى ونجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن في «لا بالما».. أصبح للعلماء ممشى ونجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة السياحة بـ«لا بالما» (إحدى جزر الكناري)، عن تدشين ممشى جديد، تكريماً لمشاهير العلم. ويقع الممشى في «سانتا كروز دي لا بالما»، على الطريق الساحلي «أفينيدا ماريتيما». ويزدان ممشى المشاهير بنجوم للفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، ورائد الفضاء أليكسي ليونوف، والفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء: تاكاكي كاجيتا، وصامويل تشاو تشونغ. يشار إلى أن «اليونسكو» صنفت جزيرة لا بالما كمحمية لضوء النجوم، بفضل انخفاض التلوث الضوئي بها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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