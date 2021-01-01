لقاء الخميسي تصف عبد المنصف بـ «الأسد» بعد تألقه أمام الأهلي

علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عقب تألقه اليوم، أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وشاركت «الخميسي» بصورة لزوجها، عقب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عاش أوسه متألق كعادتك»، وأرفقت الفنانة صورة تعبيريه لوجه الأسد.

وعلى الفور تفاعل عدد كبير من المتابعون مع الفنانة، ومنشورها الذي حصد العديد من التعليقات المشيدة باءاء حارس المرمى.

وعلق المتابعون: «برافو بجد عبدالمنصف، 46 سنة وعمل ماتش عمره قدام الأهلي وبالتوفيق في القادم ان شاء الله مع اني اهلاوي متعصب غنما عبد المنصف النهاردة قلب نوير »، و«كان عالمي النهاردة ما شاء الله »، و«اوسا رجل المباراة يستحق الإشادة».

مباراة الأهلي ووادي دجلة

وفقد النادي الأهلي اليوم، أول نقطتين هذا الموسم، بعد التعادل السلبي أمام نظيره وادي دجلة، على ملعب «الأهلي we السلام».

ليرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 10 نقاط، يحتل بهم المركز الثاني، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 5 نقاط ليقع في المركز التاسع من جدول المسابقة.

لقاء الخميسي تناهض «ختان الإناث»

وكانت الفنانة مؤخرًا عادت للحديث عن ختان الإناث ومشاكله، وشاركت الفنانة عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منشورًا تنتقد من خلاله الختان، مدونة «2020 ولسه بنتكلم عن الختان، لا لختان الإناث».