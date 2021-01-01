قبل العرض.. الإجابة الكاملة لـ رانيا يوسف ردا على إظهار مفاتنها: حلوة أخبيها ليه

علاقات و مجتمع

كشف الإعلامي نزار الفارس، مذيع حلقة الفنانة رانيا يوسف الجريئة، والمُنتظر عرضها اليوم، عن إجابة الفنانة حول سؤال يتعلق بمفاتنها، وأثار حالة من الانتقاد على السوشيال ميديا، خلال الأيام الأخيرة، قبل عرض الحلقة.

وقالت الفنانة المصرية، ردًا على السؤال حول إظهارها مفاتنها خلال فستانها الأخير، بختام مهرجان القاهرة السينمائي: «مش أنا بس ده كل الفنانات، بس أنا مميزة».

ليرد عليها المذيع: «مبصتيش على نفسك في المراية الأول»، وعلى الفور أجابت رانيا: «بصيت ولاقيتها حلوة، اخبيها ليه، لو عندك حاجة حلوة توريها وأما بنعمة ربك فحدث».

رانيا يوسف تثير الجدل

وكانت الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل قبل عرض الحلقة، بعدة أيام، بعد تصريحها الجريئة حول مفاتنها، وسرعان ما انتشر المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي، وقوبل بعاصفة من الانتقادات فيما تقدم بعض المحامين ببلاغات للتحقيق معها.

وكانت الفنانة خرجت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» مبررة الأمر بإنها تفاجئت به، مطالبة بمعاقبة المذيع، وبدوره رد «الفارس» على الفنانة، من خلال تصريحات لـ«هن» مؤكدًا إنها لم تغضب من السؤال، بل استقبلته بالـ«هزار، والرد الجريء».

وأكد «الفارس» أن الحلقة ستضمن تصريحات نارية عديدة من الفنانة حول أزواجها السابقين، ومشاهدها الجريئة، وملابسها، وتعرضها للتحرش من قبل.