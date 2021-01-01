بسبب رقصة.. روبي أول تريند في 2021 (فيديو)

لايف ستايل

تصدرت الفنانة روبي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم الـ «فيسبوك»، بسبب ظهورها أمس برفقة مطرب الراب ويجز، خلال حلقتهما مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» على فضائية DMC.

وظهرت روبي، وهي تُشارك ويجز في غناء أغنيته الشهيرة «باظت خالص»، لتفاجأ الفنانة المشاهدين برقصة على الهواء خلال الغناء.

وعلى الفور بات المقطع يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين برشاقة الفنانة ورقصها الهادئ والجذاب، الذي أظهر أنوثتها على الهواء، مُعلقين: «خلينا متفقين ان روبي حاجه كدا قمر»، و«اشتغل لحد ما روبي ترقصلك»، والعديد من التعليقات التي تمدح الفنانة.

من هو ويجز التي شاركته روبي الرقص والغناء؟

هو مغني راب، إشتهر بالعديد من الأغاني التي تعتمد على الكلمات الغير معتادة أو المفهومة، مع الموسيقى المتنوعة بين الهادئة والصاخبة.

وكانت منصة «سبوتيفاي» أعلنت في نهاية عام 2020، عن أنجح الأغنيات الأكثر استماعا لهذا العام، مؤكدة أن مغني الراب ويجز حصد العديد من المراكز، حيث حققت أغنيته «دورك جي» المركز الأول، بينما تصدرت أغنية «واحد وعشرين» المركز الثاني، فيما حصدت أغنية «الغسالة» المركز الرابع، وأغنية «بالسلامة» المركز التاسع، وجاءت أغنية «سكرتي» في المركز العاشر.

يذكر أن آخر أعمال مغني ويجز أغنية «سالكة» بمشاركة حسن شاكوش.

وكان ويجز أطلق مؤخرً خط موضة بأسمه، لعرض ملابس تشبه موديلات ونماذج ملابسه، والتي بدأت أسعارها من 700 وحتى 2500 جنيه.