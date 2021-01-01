منها تناول الزبادي.. 8 نصائح للتخلص من "حصوات اللوزتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حصى أو حصوات اللوزتين هي فضلات صغيرة بيضاء اللون توجد عادة في مؤخرة الحلق، وغالبًا ما تكون بلا أعراض وتسبب صعوبات طفيفة مثل البلع المؤلم والتهاب اللوزتين ورائحة الفم الكريهة.

وأورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، 8 نصائح بسيطة للتخلص من حصوات اللوزتين، كما يلي:

1- المسحات القطنية:

المسحات القطنية ومرآة وفرشاة أسنان وكشاف والمياه الجارية، ثم قم بفتح فمك وأضيء المصباح أسفل حلقك، وسيساعدك القيام بذلك أمام المرآة على رؤية حصوات اللوزتين، ثم أخرج لسانك وقل، "آه!" لشد عضلات مؤخرة الحلق، ومن المفترض أن يساعد ذلك في دفع اللوزتين للأمام لرؤيتهما بشكل أفضل.

ثم ضع بعض الماء على المسحات القطنية لجعلها أكثر ليونة وأقل تهيجًا للحلق، ثم برفق باستخدام المسحة القطنية اضغط على حصى اللوزتين حتى يتم التخلص منه، ثم اسحبه برفق من فمك بالقطن، ثم اشطف فمك بالماء للتأكد من أنك قد أزلت كل الحصى، خاصة إذا كان اللعاب لديك لزج قليلاً.

2- الغرغرة لإزالة ومنع الحصى:

تعتبر الغرغرة باستخدام غسول الفم بعد الأكل نصيحة رائعة، لأن حصوات اللوزتين تتشكل غالبًا بعد أن يعلق الطعام المتبقي في الثقوب، لذا يوصى بالغرغرة بغسول الفم الخالي من الكحول بعد الأكل.

ولن يؤدي الغسل إلى تحسين صحة أسنانك ولثتك فحسب، بل سيساعد أيضًا في تفكيك أي أجزاء صغيرة من الطعام.

وأيضا يمكنك القيام بذلك بمزيج من الماء الدافئ والملح ويعد هو الأفضل للغرغرة، لذا يجب خلط ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء وتقليبها حتى تمتزج، ثم الغرغرة بالماء المالح مع إمالة رأسك للخلف، حيث تميل المياه المالحة إلى تهدئة أي إزعاج ناتج عن التهاب اللوزتين.

3-الغرغرة بخل التفاح:

يميل خل التفاح إلى تفتيت حصى اللوزتين بسبب محتواه الحمضي، لذا خفف معلقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ وقم بالغرغرة، وجرب القيام بذلك 3 مرات في اليوم لأنه قد يساعد في تفكيك الحصى بشكل أسرع.

4- تناول الزبادي:

يعتبر الزبادي أيضًا طريقة جيدة لمنع تكون حصوات اللوزتين نظرًا لاحتوائه على Lactobacillus acidophilus وبروبيوتيكات مفيدة أخرى، لكل منها فوائد صحية فريدة، وتساعد البروبيوتيك في التخلص من البكتيريا التي تسبب حصوات اللوزتين.

5- مضغ الجزر:

يساعد تناول الجزر على زيادة اللعاب، ما يساعد بدوره على تقليل حصوات اللوزتين والقضاء عليها.

6- التماس العناية الطبية:

ينصح أيضًا بمناقشة الطبيب المتخصص حول إجراء استئصال اللوزتين وهو إجراء بسيط وفعال يستخدم عادة لإزالة حصوات اللوزتين المستعصية، بالإضافة إلى إن هذا الإجراء منخفضة المخاطر نسبيًا، وفترة التعافي قصيرة ومن المحتمل أن يتبعها بعض ألم الحلق ونزيف بسيط.

7- تناول بعض المضادات الحيوية:

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التفكير في استخدام المضادات الحيوية بعد استشارة طبيبك لحصوات اللوزتين المستمرة أو الشديدة، ويمكن استخدام المضادات الحيوية المختلفة مثل البنسلين لعلاج حصوات اللوزتين.

8- العلاج بالليزر:

إذا أمكن، اسأل الطبيب واستشيره فيما يتعلق بخيارات العلاج بالليزر، حيث يمكن إزالة الأنسجة التي تحمل جيوب اللوزتين العميقة باستخدام الليزر، ويعمل التقشير بالليزر على تنعيم سطح اللوزتين بحيث لا تحتوي على جيوب وثقوب.