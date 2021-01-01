احذري.. أخطاء تفعليها في المطبخ دون أن تدري تضر بالصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك الكثير من ربات البيوت يفعلن بعض الأخطاء بشكل يومي في المطبخ أثناء الطهي، دون وعي أنها تسبب أضرارا على الصحة.

ولهذا نذكر لكم أهم العادات الخاطئة التي نفعلها وتؤثر على الصحة بالسلب، وفقا لما جاء في موقع "brightside".

- استخدام ألواح تقطيع سيئة

يجب أن يكون لديك لوحة تقطيع خاصة بالخضروات وأخري للحوم، ويفضل استبدالها على الفور حالة تلفها وتراكم الأوساخ عليها، لأنها تصبح غير صحية.

- استخدام الستائر الطويلة

استخدام الستائر الطويلة العادية ليست فكرة جيدة، لأنها تمتص روائح الأطعمة وسريعا ما تتسخ وتبدو سيئة، لذا من الأفضل استخدامها.

- النفخ في طعام الأطفال الساخن

يعتبر النفخ في الطعام من العادات السيئة، حيث تنتقل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، لذلك من الأفضل الانتظار بعض الوقت حتى يبرد الطعام.

- تسخين هذه الزيوت

لا يجب تسخينها حيث تحتوى على العديد من الفيتامينات والمكونات الصحية التي تفقد قيمتها أثناء التسخين، مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ويفضل استخدام ملعقتين فقط أثناء عملية الطهي.

كما يجب أن تستخدم تلك الزيوت في الأكلات الباردة مثل السلطات، أو أن يتم إضافتها للأطعمة التي تم طبخها بالفعل ورفعها من النار.

- وضع الأشياء أعلى الميكروويف

يجب الانتباه جيدا لعدم وضع أي شيء أعلى الميكروويف، لأن هذا يوثر عليه بالسلب حيث يرفع درجة حرارته الخارجية ويقلل تهويته، ما يعوق عمل الموتور بكفاءة، لهذا يجب التأكد دائما حتى أن الأشياء من حوله لا تعيق عمل شبكات التهوية الموجودة في الجهاز للحفاظ عليه.

- استخدام عبوات التوابل القديمة

يجب حفظ التوابل في عبوات مغلقة بإحكام، ولا تعد الصناديق والبرطمانات القديمة هي الأماكن المناسبة حيث إنها لا تبدو جيدة، بسبب تراكم الأتربة عليها.

لذا يفضل وضع التوايل في عبوات زجاجية ووضعها في صندوق خشبي أو وضعها في برطمانات مخصصة للاستخدام.

- مناشف اليد القديمة

تعد من أكثر الأشياء التي تتعرض للاتساخ في المطبخ بسبب لمسها عند طهي الطعام، لذا فإنها وسيلة لوصول البكتريا للطعام لذلك عليك غسلها باستمرار، وغسل يديك قبل استخدامها ثم مرة أخرى أثناء الطهي, وفي حالة تلفها عليك استبدالها على الفور.

- عبوات بلاستيكية

يفضل الكثير من النساء استخدام العلب البلاستيكية لحفظ الطعام، لكن هذا أمر خاطئ، حيث تسبب هذه العلب أضرارا كثيرة لأن الشركات المصنعة تضيف بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب بعض الأضرار التي تعمل على تغير أنسجة وهرمونات الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ومرض السكري، والغدد الصماء.

- تبريد الطعام دون غطاء

من الخطأ التي ترتكبه الكثير من النساء، وضع الطعام الساخن في الخارج دون غطاء لكي يبرد قبل وضعه في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين، هذه العادة تؤدي إلى نمو البكتريا، وبالتالي لا يصلح للتناول.

- إسفنجة المطبخ

تعد إسفنجة المطبخ من أكثر الأشياء عرضة لنمو الجراثيم والبكتريا بها، لذلك يجب إدخال الإسفنجة وهي رطبة في الميكروويف، أو وضعها داخل غسالة الأطباق دورة طويلة أكثر سخونة للتخلص من هذه الجراثيم.

- ترك الخبز دون غطاء

من الأخطاء التي تقوم بها الكثير من ربات البيوت، حيث يصبح الخبز فاسدا عند تركه دون غطاء، ويكثر عليها الأتربة والأوساخ وبالتالي لايصلح للتناول.